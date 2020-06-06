Timo Werner transferi bitti! Chelsea'ye gidiyor
Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle kulüpler, yaşadığı mali sorunlardan dolayı çeşitli projelerle kaynak yaratmaya çalışsa da, bu İngiliz kulüpleri için geçerli olmayacak gibi duruyor. Çünkü BBC'nin aktardığı bilgilere Chelsea, Timo Werner transferi için Leipzig ile dev bir miktar karşılığında anlaşmaya vardı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Avrupa'da sezonun transferi gerçekleşiyor... BBC'nin okuyucularına aktardığı bilgilere göre Alman golcü Timo Werner için Chelsea, Leipzig ile anlaşmaya vardı.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre mavi-beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcu için 54 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemeyi kabul etti.
LIVERPOOL DA İSTİYOR İDDİASI
Öte yandan Premier Lig'in bir diğer şampiyonluk adaylarından Liverpool'un da, Werner'i istediği iddia edilse de, İngiliz devinin gelecek yaz transfer sezonunda Alman golcü için herhangi bir girişimde bulunmayacağı ifade edildi.
2. TRANSFER OLACAK
Timo Werner, Şubat ayında Ajax'tan 37 milyon sterlinlik bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olan Hakim Ziyech'in ardından mavi beyazlıların 2. transferi olacak.
- 06.06.2020
- Güncelleme: 06.06.2020 12:22
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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