Son dakika: Timo Werner transferi bitti! Chelsea'ye gidiyor - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Timo Werner transferi bitti! Yeni kulübü...

transferi bitti! 'ye gidiyor

Timo Werner transferi bitti! Chelsea'ye gidiyor

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle kulüpler, yaşadığı mali sorunlardan dolayı çeşitli projelerle kaynak yaratmaya çalışsa da, bu İngiliz kulüpleri için geçerli olmayacak gibi duruyor. Çünkü BBC'nin aktardığı bilgilere , transferi için Leipzig ile dev bir miktar karşılığında anlaşmaya vardı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Avrupa'da sezonun transferi gerçekleşiyor... BBC'nin okuyucularına aktardığı bilgilere göre Alman golcü için , Leipzig ile anlaşmaya vardı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre mavi-beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcu için 54 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemeyi kabul etti.

LIVERPOOL DA İSTİYOR İDDİASI
Öte yandan Premier Lig'in bir diğer şampiyonluk adaylarından Liverpool'un da, Werner'i istediği iddia edilse de, İngiliz devinin gelecek yaz sezonunda Alman golcü için herhangi bir girişimde bulunmayacağı ifade edildi.

2. TRANSFER OLACAK
Timo Werner, Şubat ayında Ajax'tan 37 milyon sterlinlik bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olan Hakim Ziyech'in ardından mavi beyazlıların 2. transferi olacak.

  1. 06.06.2020
  2. Güncelleme: 06.06.2020 12:22
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Timo Werner transferi bitti! Chelsea'ye gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA