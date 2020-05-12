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12 Mayıs 2020, Salı
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Wolverhampton'lı Gibbs-White evinde parti verdi!

Wolverhampton'lı Gibbs-White evinde parti verdi!

ekiplerinden Wolverhampton'ın genç oyuncusu Morgan Gibbs-White, corona virüsü tedbirleri kapsamındaki karantina kurallarına uymayarak evinde parti verdi. 20 yaşındaki oyuncunun sosyal medyaya düşen görüntüleri büyük tepki çekti.

İngiltere ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ın U-21 kadrosunda top koşturan Morgan Gibbs-White (20), karantina yasaklarına uymayarak evinde parti verdi. Sosyal medyaya düşen parti görüntüleri büyük tepki aldı.

İngiltere'de 'Lütfen evde oturun' kampanyasına da katılan orta saha oyuncusunun verdiği partiye televizyon reality şovu yarışmacılarının yanı sıra onlarca kişinin katıldığı görüldü.

Parti görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından gelen tepkiler üzerine videoyu silen futbolcu, daha önce corona virüsü tedbirleri için düzenlenen kampanyalara verdiği destekle tanınıyor.

  1. 12.05.2020
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