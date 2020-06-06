Yeni hoca tavsiye etti! Chelsea'nin 10 numarası Fenerbahçe'ye geliyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
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Yeni hoca tavsiye etti! Chelsea'nin 10 numarası Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşle şampiyonluk yarışından uzaklaşan ve taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, yeni sezonda durumu tersine çevirmek için çalışmalarına başladı. Sarı Kanarya'nın hoca adaylarından Nenad Bjelica, Chelsea'nin geçen yıl Atalanta'ya kiraladığı 25 yaşındaki 10 numarayı işaret etti. Yönetim harekete geçti. İşte transfere dait tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

6 Haziran 2020 Cumartesi 06:49 Güncelleme: 06.06.2020 06:49
Yeni hoca tavsiye etti! Chelsea'nin 10 numarası Fenerbahçe'ye geliyor

Corona virüsü vakalarının düşmesinin ardından 27. hafta maçlarıyla yeniden başlayacak olan Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalara start verildi.

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Yeni hoca tavsiye etti! Chelsea'nin 10 numarası Fenerbahçe'ye geliyor

Dünyanın dört bir yanından oyuncu takibini sürdüren Fenerbahçe'nin transfer hedefindeki isimlerden biri daha ortaya çıktı.

Yeni hoca tavsiye etti! Chelsea'nin 10 numarası Fenerbahçe'ye geliyor

Teknik direktör Nenad Bjelica ile yeni sezon için anlaşmayı planlayan sarı-lacivertli yönetim, Hırvat teknik adamın tavsiye ettiği Mario Pasalic için düğmeye bastı.

Yeni hoca tavsiye etti! Chelsea'nin 10 numarası Fenerbahçe'ye geliyor

Chelsea'nin geçen sezon İtalya ekibi Atalanta'ya kiraladığı oyuncu için harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, İngliiz kulübüyle temas kurdu ve satın alma opsiyonlu kiralama konusunda teklif yapıldı.

Yeni hoca tavsiye etti! Chelsea'nin 10 numarası Fenerbahçe'ye geliyor

Bjelica'nın, "Mutlaka alınmalı. Beklenen patlamayı Türkiye'de yapabilir" dediği Pasalic konusunda Kanarya'nın önündeki en büyük engel kiralık oynadığı Atalanta'nın da onu istemesi.

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