Yeni hoca tavsiye etti! Chelsea'nin 10 numarası Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşle şampiyonluk yarışından uzaklaşan ve taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, yeni sezonda durumu tersine çevirmek için çalışmalarına başladı. Sarı Kanarya'nın hoca adaylarından Nenad Bjelica, Chelsea'nin geçen yıl Atalanta'ya kiraladığı 25 yaşındaki 10 numarayı işaret etti. Yönetim harekete geçti. İşte transfere dait tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri