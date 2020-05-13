Dele Alli'ye hırsız şoku! Yüzünden yaralandı - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
13 Mayıs 2020, Çarşamba
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'ye hırsız şoku! Yüzünden yaralandı

Dele Alli'ye hırsız şoku! Yüzünden yaralandı

İngiltere ekibi 'da forma giyen , evine giren hırsızlar yüzünden dehşet dolu anlar yaşadı. 'de yer alan habere göre, İngiliz milli oyuncunun evine giren eli bıçaklı iki hırsız evdeki mücevher ve saatleri çalarken, Alli'yi de hafif şekilde yaraladı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

ekibi 'ın yıldız oyuncusu , evine giren hırsızlar tarafından saldırıya uğradı.

'de yer alan habere göre, İngiliz milli oyuncunun Kuzey Londra'daki evi çarşamba sabahı iki hırsız tarafından soyuldu. Soygun sırasında Alli'nin, sevgilisi, kardeşi Harry Hickford ile sevgilisi ve bir arkadaşıyla birlikte evde olduğu belirtildi.

24 yaşındaki oyuncu hırsızlarla burun buruna kalırken, yaşanan itiş kakış sırasında yumruklu saldırıya uğradığı ve yüzünden yaralandığı öne sürüldü. Alli'nin durumunun ciddi olmadığı ifade edildi. Canını zor kurtaran Alli, mücevher ve saatlerini çaldırırken, hırsızların güvenlik kamerasına yakalandığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

  1. 14.05.2020
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