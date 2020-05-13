Dele Alli'ye hırsız şoku! Yüzünden yaralandı

Premier Lig ekibi Tottenham'ın yıldız oyuncusu Dele Alli, evine giren hırsızlar tarafından saldırıya uğradı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, İngiliz milli oyuncunun Kuzey Londra'daki evi çarşamba sabahı iki hırsız tarafından soyuldu. Soygun sırasında Alli'nin, sevgilisi, kardeşi Harry Hickford ile sevgilisi ve bir arkadaşıyla birlikte evde olduğu belirtildi.

24 yaşındaki oyuncu hırsızlarla burun buruna kalırken, yaşanan itiş kakış sırasında yumruklu saldırıya uğradığı ve yüzünden yaralandığı öne sürüldü. Alli'nin durumunun ciddi olmadığı ifade edildi. Canını zor kurtaran Alli, mücevher ve saatlerini çaldırırken, hırsızların güvenlik kamerasına yakalandığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.