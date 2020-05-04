İngiltere Futbol Federasyonu'ndan flaş karar! Corona virüsü... - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig İngiltere'de federasyon beklenen kararı resmen açıkladı!

'ndan flaş karar! ...

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan flaş karar! Corona virüsü...

Başkanı , 'in Wuhan kentinde meydana gelen ve dünya çapında yayılım gösteren salgını nedeniyle federasyon bütçesinde 75 milyon sterlinlik bir uygulayacaklarını resmen duyurdu.

Başkanı , salgını gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Clarke, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, ülkede futbolu yeniden başlatmak için çalıştıklarını kaydederek, "Gelecek haftalarda hepimiz futbol izlemek istiyoruz ancak önceliğimiz toplum sağlığı. Bu konuda hükümetin tavsiyeleriyle hareket etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Farklı senaryolar üzerinde durduklarını ifade eden Clarke, yakın zamanda statlara seyirci alınmasının öngörülmediğini aktardı.

Finansal olarak da zorluk yaşadıklarını dile getiren Clarke, "Yönetim kurulumuz yıllık bütçede 75 milyon sterlin yapılması için anlaştı. En kötü senaryoya göre gelecek dört yılda oluşabilecek 300 milyon sterlinlik bütçe açığını dengelemek için bu gerekliydi." değerlendirmesinde bulundu.

  1. 04.05.2020
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