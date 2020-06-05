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05 Haziran 2020, Cuma
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'da Messi şoku! Resmi açıklama geldi

Barcelona'da Messi şoku! Resmi açıklama geldi

Corona virüsü nedeniyle ara verilen İspanya 'da yeniden başlıyor. Katalan ekibi da 13 'da oynanacak olan Mallorca maçı için hazırlıklarını sürdürdü. Barça'da sakatlığı devam eden Messi ise bugün yapılan idmana katılmadı. İspanyol devinden yapılan açıklamada Arjantinli yıldızın bireysel olarak çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.

'da başlayacak için hazırlıklarını sürdüren 'da şoku yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde sağ bacağından sakatlanan Lionel Messi, bugün gerçekleştirilen idmana katılamadı.

FORMA GİYEMEYEBİLİR

Barcelona'nın 13 Hazitan Cumartesi gününde oynayacağı Mallorca maçında Messi'nin sahada olup olmayacağı konusundaki belirsizlik sürüyor.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Takımımız, Quique Setien yönetiminde bir günlük aranın ardından çalışmalarına devam etti. Takım kaptanı Lionel Messi, sağ bacağındaki sorun nedeniyle takımdan ayrı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Messi, önümüzdeki günlerde takım arkadaşlarına katılacak. Inaki Pena, Araujo, Chumi, Monchu, , Colladı ve Ansu Fati de tıpkı Messi gibi bugünkü çalışmalarını bireysel olarak gerçekleştirdi. Yarın yapılacak antrenmanımız normalden farklı olaran 'da olacak.

  1. 05.06.2020
  2. Güncelleme: 05.06.2020 21:52
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