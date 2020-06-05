Barcelona'da Messi şoku! Resmi açıklama geldi
Corona virüsü nedeniyle ara verilen İspanya La Liga 11 Haziran'da yeniden başlıyor. Katalan ekibi Barcelona da 13 Haziran'da oynanacak olan Mallorca maçı için hazırlıklarını sürdürdü. Barça'da sakatlığı devam eden Messi ise bugün yapılan idmana katılmadı. İspanyol devinden yapılan açıklamada Arjantinli yıldızın bireysel olarak çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.
11 Haziran'da başlayacak La Liga için hazırlıklarını sürdüren Barcelona'da Lionel Messi şoku yaşanıyor.
Geçtiğimiz günlerde sağ bacağından sakatlanan Lionel Messi, bugün gerçekleştirilen idmana katılamadı.
FORMA GİYEMEYEBİLİR
Barcelona'nın 13 Hazitan Cumartesi gününde oynayacağı Mallorca maçında Messi'nin sahada olup olmayacağı konusundaki belirsizlik sürüyor.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Takımımız, Quique Setien yönetiminde bir günlük aranın ardından çalışmalarına devam etti. Takım kaptanı Lionel Messi, sağ bacağındaki sorun nedeniyle takımdan ayrı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Messi, önümüzdeki günlerde takım arkadaşlarına katılacak. Inaki Pena, Araujo, Chumi, Monchu, Riqui Puig, Colladı ve Ansu Fati de tıpkı Messi gibi bugünkü çalışmalarını bireysel olarak gerçekleştirdi. Yarın yapılacak antrenmanımız normalden farklı olaran Camp Nou'da olacak.
- 05.06.2020
- Güncelleme: 05.06.2020 21:52
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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