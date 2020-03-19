Espanyol karantinada

İspanya 1. Lig (La Liga) ekiplerinden Espanyol'da 6 futbolcuya koronavirüs teşhisi konuldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım'daki 6 oyuncu ve bazı teknik ekip personelinde virüse rastlandı. Kovid-19'a yakalanan kişilerde hastalık semptomları hafif derecede seyrediyor ve tedavilerine devam ediliyor" ifadeleri kullanıldı.