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19 Mart 2020, Perşembe
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karantinada

Espanyol karantinada

 1. Lig () ekiplerinden 'da 6 futbolcuya koronavirüs teşhisi konuldu.

1. Lig () ekiplerinden 'da 6 futbolcuya koronavirüs teşhisi konuldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım'daki 6 oyuncu ve bazı teknik ekip personelinde virüse rastlandı. Kovid-19'a yakalanan kişilerde hastalık semptomları hafif derecede seyrediyor ve tedavilerine devam ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

  1. 19.3.2020
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