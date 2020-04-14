Sociedad çark etti - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
14 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Sociedad çark etti

Sociedad çark etti

Sociedad çark etti

Corona virüsünün en çok can aldığı ülkelerin başında gelen 'da oyuncularını bugün idmana çağırmıştı. Ancak ülkedeki büyük kriz sebebiyle bu kararlarından vazgeçtiler. Bask kulübü idarecileri "Ortamın normale döneceğini tahmin etmiştik ancak şu anda risk ciddi biçimde sürüyor. Futbolcularımız evde çalışacak" dedi.

Corona virüsünün en çok can aldığı ülkelerin başında gelen 'da oyuncularını bugün idmana çağırmıştı. Ancak ülkedeki büyük kriz sebebiyle bu kararlarından vazgeçtiler. Bask kulübü idarecileri "Ortamın normale döneceğini tahmin etmiştik ancak şu anda risk ciddi biçimde sürüyor. Futbolcularımız evde çalışacak" dedi.
  1. 14.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sociedad çark etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA