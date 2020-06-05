Antoine Griezmann resmen açıkladı! Yeni adresi...
Yaz transfer döneminde Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olan Antoine Griezmann, Katalan ekibinde kupalar kazandıktan sonra 2022 Dünya Kupası'nın ardından MLS'e gideceğini açıkladı.
La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Antoine Griezmann, geleceğiyle alakalı açıklamalarda bulundu.
Los Angeles Times'a konuşan Griezmann, "Barcelona ile La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak hem hayalim hem de hedefim. Bunları başardıktan sonra 2022 Dünya Kupası'nın ardından MLS'e gideceğim." dedi.
MLS'de oynayacağı takımı ise seçmediğini dile getiren İspanyol yıldız, "Hangi takımda olacağını bilmiyorum ama gerçekten orada oynamak istiyorum. ABD'de önemli bir takımın parçası olmak ve o takımla şampiyonluk mücadelesi vermek hedeflerim arasında bulunuyor." ifadelerini kullandı.
- 05.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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