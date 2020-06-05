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05 Haziran 2020, Cuma
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Haberler İspanya La Liga Antoine Griezmann resmen açıkladı! Yeni adresi...

resmen açıkladı! Yeni adresi...

Antoine Griezmann resmen açıkladı! Yeni adresi...

Yaz döneminde 'den 'ya transfer olan , Katalan ekibinde kupalar kazandıktan sonra 'nın ardından 'e gideceğini açıkladı.

ekiplerinden 'da forma giyen , geleceğiyle alakalı açıklamalarda bulundu.

'a konuşan Griezmann, "Barcelona ile La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak hem hayalim hem de hedefim. Bunları başardıktan sonra 'nın ardından 'e gideceğim." dedi.

MLS'de oynayacağı takımı ise seçmediğini dile getiren İspanyol yıldız, "Hangi takımda olacağını bilmiyorum ama gerçekten orada oynamak istiyorum. ABD'de önemli bir takımın parçası olmak ve o takımla şampiyonluk mücadelesi vermek hedeflerim arasında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

  1. 05.06.2020
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