La Liga'da sanal taraftar ve tezahürat dönemi başlıyor! Seyircisiz maçlar sıkıcı olmayacak... - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
08 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga La Liga'da sanal taraftar ve tezahürat dönemi!

'da sanal ve dönemi başlıyor! Seyircisiz maçlar sıkıcı olmayacak...

La Liga'da sanal taraftar ve tezahürat dönemi başlıyor! Seyircisiz maçlar sıkıcı olmayacak...

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya sirayet eden corona virüsü salgını sebebiyle tüm spor organizasyonları ve ligler ertelenmişti. İspanya da bu ligler arasında yer alıyordu. 'da tekrar start verecek olan La Liga sanal ve uygulamasına geçecek.

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen İspanya 'da seyircisiz olarak tekrar başlayacak maçların yayınlarında, tribünlerin bilgisayar grafikleri yardımıyla seyircili bir şekilde gösterileceği açıklandı. The Statesman internet sitesinin haberine göre, görüntünün yanı sıra yayına sanal bir sesi de verilecek. tarihinde başlayacak olan maçlarda izleyiciler bu seçeneği açıp kapatma imkanına sahip olacak. Uluslararası yayınlarda ise sanal tribün ve tezahürat zorunlu olacak. Bu durum İspanyol izleyicileri oldukça memnun etti.

Yöneticiler Norveçli bir şirket ve bilgisayar oyun serisinin yapımcılarıyla görüştü.

  1. 08.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

La Liga'da sanal taraftar ve tezahürat dönemi başlıyor! Seyircisiz maçlar sıkıcı olmayacak... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA