La Liga'da sanal taraftar ve tezahürat dönemi başlıyor! Seyircisiz maçlar sıkıcı olmayacak...

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen İspanya La Liga'da seyircisiz olarak tekrar başlayacak maçların yayınlarında, tribünlerin bilgisayar grafikleri yardımıyla seyircili bir şekilde gösterileceği açıklandı. The Statesman internet sitesinin haberine göre, görüntünün yanı sıra yayına sanal bir tezahürat sesi de verilecek. 11 Haziran tarihinde başlayacak olan maçlarda izleyiciler bu seçeneği açıp kapatma imkanına sahip olacak. Uluslararası yayınlarda ise sanal tribün ve tezahürat zorunlu olacak. Bu durum İspanyol izleyicileri oldukça memnun etti.

Yöneticiler Norveçli bir şirket ve FIFA bilgisayar oyun serisinin yapımcılarıyla görüştü.