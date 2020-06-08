Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya sirayet eden corona virüsü salgını sebebiyle tüm spor organizasyonları ve ligler ertelenmişti. İspanya La Liga da bu ligler arasında yer alıyordu. 11 Haziran'da tekrar start verecek olan La Liga sanal taraftar ve tezahürat uygulamasına geçecek.
Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen İspanya La Liga'da seyircisiz olarak tekrar başlayacak maçların yayınlarında, tribünlerin bilgisayar grafikleri yardımıyla seyircili bir şekilde gösterileceği açıklandı. The Statesman internet sitesinin haberine göre, görüntünün yanı sıra yayına sanal bir tezahürat sesi de verilecek. 11 Haziran tarihinde başlayacak olan maçlarda izleyiciler bu seçeneği açıp kapatma imkanına sahip olacak. Uluslararası yayınlarda ise sanal tribün ve tezahürat zorunlu olacak. Bu durum İspanyol izleyicileri oldukça memnun etti.
Yöneticiler Norveçli bir şirket ve FIFA bilgisayar oyun serisinin yapımcılarıyla görüştü.
- 08.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
La Liga'da sanal taraftar ve tezahürat dönemi başlıyor! Seyircisiz maçlar sıkıcı olmayacak... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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