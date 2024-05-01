Haberler Haberler TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT Spor Yıldız veya eski adıyla TRT Spor 2, TRT tarafından kurulan bir spor televizyon kanalıdır. TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izlemek isteyenler için TRT Spor Yıldız yayın akışı, sevilen pogramları ve CANLI YAYINLAR'ını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 23:31 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 07:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024

RT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un yan kolu, eski adıyla TRT Spor 2 olarak bilinen TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. TRT Spor Yıldız'ın sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

TRT SPOR YILDIZ FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor Yıldız HD, Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 frekansından, Turkcell TV+ 71. kanaldan, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 87. kanaldan, KabloTV 244. kanaldan ve tivibu 85. kanaldan izlenebilmektedir.

TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

SPOR MANŞET - TIKLA İZLE

İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLER İ3'LÜ - TIKLA İZLE

HEDEF SÜPER LİG - TIKLA İZLE

DAKİKA SPOR - TIKLA İZLE

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

G.Saray'dan gurbetçi takviyesi!
Yılın transfer bombası! Bir dünya yıldızı daha
DİĞER
Yeşilçam'ın efsanesi Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu bakın hangi ünlü çıktı! Meğer Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusuymuş...
Marjinal ve art niyetli gruplara geçit yok | İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri! Taksim'e çıkan yollar trafiğe kapatıldı! Valilik dikkat çeken detayı paylaştı: 40 nokta sıfır başvuru
F.Bahçe'nin yeni yıldızı Atletico Madrid'den!
Buruk ile anlaşma tamam! İşte yeni maaşı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Deprem mi oldu son dakika 1 Mayıs
İstanbul namaz vakitleri (1 Mayıs Çarşamba)
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TV 8 CANLI YAYIN
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tuzla’da 5 oyuncu ifadeye! Tuzla’da 5 oyuncu ifadeye! 00:31
Diyarbekir galip Diyarbekir galip 00:30
İşte VAR kayıtları İşte VAR kayıtları 00:29
Önce Hansi Flick, sonra Nuri Şahin’le görüşecek Önce Hansi Flick, sonra Nuri Şahin’le görüşecek 00:28
Ergin Ataman’a büyük şok Ergin Ataman’a büyük şok 00:28
Nefes kesen maçta kazanan Barcelona Nefes kesen maçta kazanan Barcelona 00:00
Daha Eski
Nefes kesen maçta kazanan Barcelona Nefes kesen maçta kazanan Barcelona 23:59
Bayern Münih ile Real Madrid yenişemedi! Bayern Münih ile Real Madrid yenişemedi! 23:57
Jose Mourinho F.Bahçe'ye! İşte sözleşme detayı Jose Mourinho F.Bahçe'ye! İşte sözleşme detayı 22:35
Canlı yayında flaş iddia! "Timur yeni yönetimde..." Canlı yayında flaş iddia! "Timur yeni yönetimde..." 22:35
Beşiktaş'a Alman hoca! Hasan Arat görüşme yapacak Beşiktaş'a Alman hoca! Hasan Arat görüşme yapacak 22:35
Derbinin VAR kayıtları açıklandı! Al Musrati... Derbinin VAR kayıtları açıklandı! Al Musrati... 22:35