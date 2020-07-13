İtalya Serie A'da kulüpler ligin seyircili maçlarla tamamlanmasını istiyor
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) kulüplerinin ve lig yönetiminin oluşturduğu Serie A Birliği, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını dolayısıyla seyircisiz oynanan maçlarda, son haftalarda tribünlerin belirli sayıda seyirciye açılması talebinde bulundu. Açıklamada, Serie A Birliğinin bu sezonun son maçlarında tribünlerin sınırlı sayıda taraftara yeniden açılması konusunda umutlu olduğu kaydedildi.
Serie A Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, statların, güvenlik koşullarına saygılı biçimde en kısa sürede kısmen seyirciye açılmasını teşvik etmek gerektiği belirtilerek, bu konuda İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina'ya hükümete sunması üzerine detaylı bir protokol gönderileceği ifade edildi.
Açıklamada, Serie A Birliğinin bu sezonun son maçlarında tribünlerin sınırlı sayıda taraftara yeniden açılması konusunda umutlu olduğu kaydedildi.
İtalya'nın şubat ayı sonundan itibaren Kovid-19 salgınından ciddi şekilde etkilenmesi dolayısıyla şubat sonu ve mart başındaki lig maçları önce seyircisiz oynanmış ardından da İtalyan hükümetinin kararıyla ligler 10 Mart'tan itibaren durdurulmuştu.
Ülkede epidemiyolojik eğrinin iyiye gitmesi neticesinde hükümet ve futbol yönetiminin uzlaşmasıyla Serie A, 20 Haziran'da kaldığı yerden seyircisiz olmak koşuluyla yeniden başlamıştı.
- 13.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İtalya Serie A'da kulüpler ligin seyircili maçlarla tamamlanmasını istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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