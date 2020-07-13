İtalya Serie A'da kulüpler ligin seyircili maçlarla tamamlanmasını istiyor - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler İtalya Serie A Serie A'da kulüpler ligin seyircili tamamlanmasını istiyor

İtalya Serie A'da kulüpler ligin seyircili maçlarla tamamlanmasını istiyor

İtalya Serie A'da kulüpler ligin seyircili maçlarla tamamlanmasını istiyor

İtalya Birinci Ligi (Serie A) kulüplerinin ve lig yönetiminin oluşturduğu Serie A Birliği, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını dolayısıyla seyircisiz oynanan maçlarda, son haftalarda tribünlerin belirli sayıda seyirciye açılması talebinde bulundu. Açıklamada, Serie A Birliğinin bu sezonun son maçlarında tribünlerin sınırlı sayıda taraftara yeniden açılması konusunda umutlu olduğu kaydedildi.

Serie A Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, statların, güvenlik koşullarına saygılı biçimde en kısa sürede kısmen seyirciye açılmasını teşvik etmek gerektiği belirtilerek, bu konuda İtalya Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina'ya hükümete sunması üzerine detaylı bir protokol gönderileceği ifade edildi.

Açıklamada, Serie A Birliğinin bu sezonun son maçlarında tribünlerin sınırlı sayıda taraftara yeniden açılması konusunda umutlu olduğu kaydedildi.

İtalya'nın şubat ayı sonundan itibaren Kovid-19 salgınından ciddi şekilde etkilenmesi dolayısıyla şubat sonu ve mart başındaki lig maçları önce seyircisiz oynanmış ardından da İtalyan hükümetinin kararıyla ligler 10 Mart'tan itibaren durdurulmuştu.

Ülkede epidemiyolojik eğrinin iyiye gitmesi neticesinde hükümet ve futbol yönetiminin uzlaşmasıyla Serie A, 20 Haziran'da kaldığı yerden seyircisiz olmak koşuluyla yeniden başlamıştı.

  1. 13.07.2020
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