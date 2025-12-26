CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş kaleci transferinde sona geldi! Prensip anlaşmasına varıldı

Beşiktaş kaleci transferinde sona geldi! Prensip anlaşmasına varıldı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Ara transfer dönemine hızlı giren Beşiktaş, Chelsea’nin Danimarkalı kalecisi Filip Jörgensen’i kiralamak için önemli mesafe kat etti. Siyah-beyazlıların, 23 yaşındaki file bekçisini gelmeye ikna ettiği öne sürülüyor. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 11:32
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş kaleci transferinde sona geldi! Prensip anlaşmasına varıldı

Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, kaleci takviyesinde sona yaklaştı. Hürriyet'te yer alan habere göre siyah-beyazlı yönetimin, Chelsea forması giyen Danimarkalı kaleci Filip Jörgensen ile prensipte anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden Beşiktaş Futbol Komitesi üyeleri Murat Kılıç ve Melih Aydoğdu'nun, 23 yaşındaki file bekçisini kiralık olarak İstanbul'a gelmeye ikna ettiği belirtildi. Görüşmelerin Chelsea ile kiralama şartları üzerinde yoğunlaştığı kaydedildi.

PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ

Geçtiğimiz sezon Villarreal'den Chelsea'ye 24,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Jörgensen, bu sezon İngiliz ekibinde 4 maçta görev aldı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Danimarkalı kalecinin Chelsea ile sözleşmesi 30 Haziran 2031 tarihine kadar devam ediyor.

Asensio’ya La Liga’dan ciddi talip!
Alanyaspor’dan F.Bahçe'ye Maestro cevabı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Son dakika! MİT'ten DEAŞ'a nokta operasyon: Yılbaşında eylem hazırlığı yapan terörist yakalandı
G.Saray'dan fırsat transferi! Cimbom'un yeni orta sahası 2. Lig'den
F.Bahçe'den Salah bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alanyaspor’dan F.Bahçe'ye Maestro cevabı! Alanyaspor’dan F.Bahçe'ye Maestro cevabı! 10:53
Alperen'den double-double! Alperen'den double-double! 10:38
Manchester United-Newcastle United karşı karşıya! Manchester United-Newcastle United karşı karşıya! 10:21
Asensio’ya La Liga’dan ciddi talip! Asensio’ya La Liga’dan ciddi talip! 10:19
Fırtına G.Saraylı isme talip! Fırtına G.Saraylı isme talip! 09:49
Sakaryaspor-Manisa FK ayrıntıları! Sakaryaspor-Manisa FK ayrıntıları! 09:45
Daha Eski
F.Bahçe'den Salah bombası! F.Bahçe'den Salah bombası! 09:33
Fener'den orta saha sürprizi! Fener'den orta saha sürprizi! 09:22
G.Saray'dan fırsat transferi! Cimbom'un yeni orta sahası 2. Lig'den G.Saray'dan fırsat transferi! Cimbom'un yeni orta sahası 2. Lig'den 08:56
Sörloth transferinde F.Bahçe'ye dev rakip! Sörloth transferinde F.Bahçe'ye dev rakip! 08:50
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Bahis soruşturmasında yeni dalga! 08:22
TFF, bahis oynayan 30 gözlemciyi PFDK'ye sevk etti! TFF, bahis oynayan 30 gözlemciyi PFDK'ye sevk etti! 00:49