Beşiktaş kaleci transferinde sona geldi! Prensip anlaşmasına varıldı

Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, kaleci takviyesinde sona yaklaştı. Hürriyet'te yer alan habere göre siyah-beyazlı yönetimin, Chelsea forması giyen Danimarkalı kaleci Filip Jörgensen ile prensipte anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden Beşiktaş Futbol Komitesi üyeleri Murat Kılıç ve Melih Aydoğdu'nun, 23 yaşındaki file bekçisini kiralık olarak İstanbul'a gelmeye ikna ettiği belirtildi. Görüşmelerin Chelsea ile kiralama şartları üzerinde yoğunlaştığı kaydedildi.

PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ

Geçtiğimiz sezon Villarreal'den Chelsea'ye 24,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Jörgensen, bu sezon İngiliz ekibinde 4 maçta görev aldı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Danimarkalı kalecinin Chelsea ile sözleşmesi 30 Haziran 2031 tarihine kadar devam ediyor.