Angola-Zimbabve maçı | Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Angola-Zimbabve maçını canlı takip etmek için tıklayın...

AFCON 2025 heyecanı, B Grubu'ndaki dengeleri değiştirecek olan Angola-Zimbabve karşılaşmasıyla devam ediyor. Turnuvanın açılış haftasında beklediği skorları alamayan iki Güney Afrika temsilcisi, bu kez hataya yer olmayan bir platformda kozlarını paylaşıyor. Özellikle kanat organizasyonları ve duran top etkinliğiyle rakip savunmayı aşmaya çalışan Angola'ya karşı Zimbabve ise fiziksel güce dayalı oyun karakterini sahaya yansıtarak turnuvadaki ilk puanlarını hanesine yazdırmayı planlıyor. İşte Angola-Zimbabve maçı detayları...

Angola-Zimbabve MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Angola-Zimbabve maçı 26 Aralık Cuma günü TSİ 15.30'da oynanacak.

Angola-Zimbabve MAÇI HANGİ KANALDA?

AFON 2025 B Grubu 2. haftasında oynanacak Angola-Zimbabve maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Angola-Zimbabve MUHTEMEL 11'LER

Angola: Marques; Mata, Gaspar, Buatu, T. Carneiro; Show, Luvumbo, Fredy; Maestro, Dala, Nzola

Zimbabve: Arubi; Murwira, Takwara, Hadebe, Lunga; Nakamba, Musonda, Fabisch; Dube, Msendami, Navaya