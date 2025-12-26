Galatasaray’dan Torreira kararı! Satışına onay verilecek mi?

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
İspanyol ve Arjantin basınında yer alan haberlere göre Boca Juniors, Torreira için yaklaşık 12 milyon dolarlık bir teklifi gündemine aldı. Ancak Galatasaray cephesinin bu teklife sıcak bakmadığı, Uruguaylı oyuncunun "satılık değil" olarak belirlendiği ifade edildi. Yönetimin bu kararını Torreira'nın menajerine de net bir şekilde ilettiği belirtildi.
BU SEZON TORREIRA
Daha önce de Boca Juniors ile adı sık sık anılan Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla 23 resmi maçta görev aldı. Tecrübeli orta saha, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik katkı sağlayarak takımın merkezindeki vazgeçilmez rolünü sürdürdü.
DİĞER