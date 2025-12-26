Galatasaray’dan Torreira kararı! Satışına onay verilecek mi?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray’da her transfer döneminde Boca Juniors iddialarıyla gündeme gelen Lucas Torreira için yönetim kararını verdi. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı orta sahayı kesin olarak kadroda tutacak. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 12:06
Galatasaray'da son yılların en istikrarlı isimlerinden biri olan Lucas Torreira ile ilgili transfer söylentilerine nokta konuldu. Sarı-kırmızılı yönetimin, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu kesinlikle satmayı düşünmediği öğrenildi.

İspanyol ve Arjantin basınında yer alan haberlere göre Boca Juniors, Torreira için yaklaşık 12 milyon dolarlık bir teklifi gündemine aldı. Ancak Galatasaray cephesinin bu teklife sıcak bakmadığı, Uruguaylı oyuncunun "satılık değil" olarak belirlendiği ifade edildi. Yönetimin bu kararını Torreira'nın menajerine de net bir şekilde ilettiği belirtildi.

BU SEZON TORREIRA

Daha önce de Boca Juniors ile adı sık sık anılan Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla 23 resmi maçta görev aldı. Tecrübeli orta saha, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik katkı sağlayarak takımın merkezindeki vazgeçilmez rolünü sürdürdü.

