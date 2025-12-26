Galatasaray’dan Torreira kararı! Satışına onay verilecek mi?

Galatasaray'da son yılların en istikrarlı isimlerinden biri olan Lucas Torreira ile ilgili transfer söylentilerine nokta konuldu. Sarı-kırmızılı yönetimin, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu kesinlikle satmayı düşünmediği öğrenildi.

İspanyol ve Arjantin basınında yer alan haberlere göre Boca Juniors, Torreira için yaklaşık 12 milyon dolarlık bir teklifi gündemine aldı. Ancak Galatasaray cephesinin bu teklife sıcak bakmadığı, Uruguaylı oyuncunun "satılık değil" olarak belirlendiği ifade edildi. Yönetimin bu kararını Torreira'nın menajerine de net bir şekilde ilettiği belirtildi.