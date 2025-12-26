CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Mısır-Güney Afrika maçı canlı izle: Saati, kanalı ve muhtemel 11'leri!

Mısır-Güney Afrika maçı canlı izle: Saati, kanalı ve muhtemel 11'leri!

Afrika Uluslar Kupası B Grubu’nda heyecan, grubun ilk maçlarını kayıpsız geçen iki ağır sıkletin mücadelesiyle doruğa ulaşıyor. 3 puanla liderlik koltuğunda oturan turnuvanın başarılı takımı Mısır, aynı puana sahip takipçisi Güney Afrika ile kozlarını paylaşıyor. Dünya yıldızı Mohamed Salah önderliğinde galibiyet serisini sürdürmek isteyen ev sahibi, gruptan lider çıkmayı garantilemek istiyor. Güney Afrika ise, kolektif oyun gücüyle dev rakibini devirip turnuvanın en büyük mesajını vermeyi hedefliyor. İşte Mısır-Güney Afrika maçı detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 11:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mısır-Güney Afrika maçı canlı izle: Saati, kanalı ve muhtemel 11'leri!

Mısır-Güney Afrika maçını canlı takip etmek için tıklayın...

AFCON 2025'in en merakla beklenen grup eşleşmelerinden biri olan Mısır-Güney Afrika karşılaşması, kıta futbolunun iki farklı ekolünü yeşil sahada buluşturuyor. Hücumda durdurulamaz bir görüntü çizen Mısır, tecrübesiyle maça ağırlığını koymak istiyor. Diğer yanda ise, birbirini ezbere tanıyan bir iskelete sahip Güney Afrika, taktiksel disipliniyle Mısır'ın yıldızlarını kilitlemenin planlarını yapıyor. Peki Mısır-Güney Afrika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mısır-Güney Afrika MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mısır-Güney Afrika maçı 26 Aralık Cuma günü, Türkyie saati ile 18.00'de başlayacak.

Mısır-Güney Afrika MAÇI HANGİ KANALDA?

AFCON 2025'in B Grubu 2. haftasında oynanacak Mısır-Güney Afrika maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Mısır-Güney Afrika MUHTEMEL 11'LER

Mısır: El Shenawy; Hany, Ibrahim, Abdelmaguid, Fatouh; Attia, Fathy; Salah, Marmoush, Trezeguet; Mohamed

Güney Afrika : Williams; Mudau, Ngezana, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Sithole; Nkota, Mbule, Appollis; Foster

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - Türk Telekom
G.Saray'dan Torreira kararı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Asrın inşasında 455 bin konut tamamlandı! Başkan Erdoğan yeni anahtarları teslim edecek
Asensio’ya La Liga’dan ciddi talip!
G.Saray'dan fırsat transferi! Cimbom'un yeni orta sahası 2. Lig'den
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta divan kurulu toplanıyor! Beşiktaş'ta divan kurulu toplanıyor! 12:13
Zambiya-Komorlar maçı saat kaçta? Zambiya-Komorlar maçı saat kaçta? 12:01
Mısır-Güney Afrika maç bilgileri! Mısır-Güney Afrika maç bilgileri! 11:48
Beşiktaş kaleci transferinde sona geldi! Beşiktaş kaleci transferinde sona geldi! 11:32
Angola-Zimbabve muhtemel 11'ler! Angola-Zimbabve muhtemel 11'ler! 11:10
Alanyaspor’dan F.Bahçe'ye Maestro cevabı! Alanyaspor’dan F.Bahçe'ye Maestro cevabı! 10:53
Daha Eski
Alperen'den double-double! Alperen'den double-double! 10:38
Manchester United-Newcastle United karşı karşıya! Manchester United-Newcastle United karşı karşıya! 10:21
Asensio’ya La Liga’dan ciddi talip! Asensio’ya La Liga’dan ciddi talip! 10:19
Fırtına G.Saraylı isme talip! Fırtına G.Saraylı isme talip! 09:49
Sakaryaspor-Manisa FK ayrıntıları! Sakaryaspor-Manisa FK ayrıntıları! 09:45
F.Bahçe'den Salah bombası! F.Bahçe'den Salah bombası! 09:33