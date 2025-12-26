Mısır-Güney Afrika maçı canlı izle: Saati, kanalı ve muhtemel 11'leri!

Mısır-Güney Afrika maçını canlı takip etmek için tıklayın...

AFCON 2025'in en merakla beklenen grup eşleşmelerinden biri olan Mısır-Güney Afrika karşılaşması, kıta futbolunun iki farklı ekolünü yeşil sahada buluşturuyor. Hücumda durdurulamaz bir görüntü çizen Mısır, tecrübesiyle maça ağırlığını koymak istiyor. Diğer yanda ise, birbirini ezbere tanıyan bir iskelete sahip Güney Afrika, taktiksel disipliniyle Mısır'ın yıldızlarını kilitlemenin planlarını yapıyor. Peki Mısır-Güney Afrika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mısır-Güney Afrika MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mısır-Güney Afrika maçı 26 Aralık Cuma günü, Türkyie saati ile 18.00'de başlayacak.

Mısır-Güney Afrika MAÇI HANGİ KANALDA?

AFCON 2025'in B Grubu 2. haftasında oynanacak Mısır-Güney Afrika maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Mısır-Güney Afrika MUHTEMEL 11'LER

Mısır: El Shenawy; Hany, Ibrahim, Abdelmaguid, Fatouh; Attia, Fathy; Salah, Marmoush, Trezeguet; Mohamed

Güney Afrika : Williams; Mudau, Ngezana, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Sithole; Nkota, Mbule, Appollis; Foster