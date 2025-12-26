Alperen Şengün’den double-double! Rockets Lakers’ı farklı devirdi

CANLI SKOR ANA SAYFA
NBA’de milli gururumuz Alperen Şengün’ün double-double performansıyla Houston Rockets, güçlü rakibi Los Angeles Lakers’ı 119-96 mağlup etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 10:38 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 10:39
NBA'de heyecan dolu gecede, Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Los Angeles Lakers ile karşı karşıya geldi. Rockets, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleden 119-96'lık net bir galibiyetle ayrılarak bu sezonki 18. zaferini elde etti. Lakers ise 10. yenilgisini yaşadı.

ALPEREN'DEN GÜÇLÜ KATKI

Parkede 31 dakika kalan Alperen Şengün, 14 sayı, 12 ribaund ve 4 asist üreterek double-double yaptı ve galibiyetin mimarlarından biri oldu. Hem pota altında hem de oyun kurulumunda etkili olan milli yıldız, Rockets'ın temposunu belirledi.

Lakers cephesinde Luka Doncic 25 sayı ve 7 asist ile takımının en skorer ismi olurken, Lebron James 18 sayı ve 5 asistlik performans sergiledi. Ancak bu katkılar, farkı kapatmaya yetmedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

New York Knicks: 126 - Cleveland Cavaliers: 124

Oklahoma City Thunder: 102 - San Antonio Spurs: 117

Golden State Warriors: 126 - Dallas Mavericks: 116

Los Angeles Lakers: 96 - Houston Rockets: 119

Denver Nuggets: 142 - Minnesota Timberwolves: 138

F.Bahçe'den Salah bombası!
