Juventus Teknik Direktörü Sarri'den Merih Demiral açıklaması
Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, ligdeki Sassuolo maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Merih Demiral'ın son durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Deneyimli teknik adam, 7 aylık sakatlık sürecini atlatıp takımla çalışmalara başlayan milli stoper için, "Merih gayet iyi durumda. Sadece fiziksel formunu yeniden yakalaması için zamana ihtiyacı var" dedi.
İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, yaklaşık 7 aylık sakatlık sürecini atlattıktan sonra takımla çalışmalara başlamıştı.
Yıldız stoperin, Juve'nin Sassuolo ile oynayacağı lig maçında forma giyip giymeyeceğiyle ilgili hocası Maurizio Sarri'den açıklama geldi.
İtalyan teknik adam, maç öncesi düzenlediği basın toplantısında Merih ile ilgili kendisine yöneltilen soruya, "Merih Demiral gayet iyi durumda. Sadece fiziksel formunu yeniden yakalaması için zamana ihtiyacı var" şeklinde konuştu.
- 14.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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