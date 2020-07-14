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14 Temmuz 2020, Salı
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Haberler İtalya Serie A Juventus'tan Merih Demiral açıklaması!

Sarri'den açıklaması

Juventus Teknik Direktörü Sarri'den Merih Demiral açıklaması

Maurizio Sarri, ligdeki Sassuolo maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında 'ın son durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Deneyimli teknik adam, 7 aylık sakatlık sürecini atlatıp takımla çalışmalara başlayan milli stoper için, "Merih gayet iyi durumda. Sadece fiziksel formunu yeniden yakalaması için zamana ihtiyacı var" dedi.

İtalya Serie A devi 'ta forma giyen milli futbolcu , yaklaşık 7 aylık sakatlık sürecini atlattıktan sonra takımla çalışmalara başlamıştı.

Yıldız stoperin, Juve'nin Sassuolo ile oynayacağı lig maçında forma giyip giymeyeceğiyle ilgili hocası Maurizio Sarri'den açıklama geldi.

İtalyan teknik adam, maç öncesi düzenlediği basın toplantısında Merih ile ilgili kendisine yöneltilen soruya, "Merih Demiral gayet iyi durumda. Sadece fiziksel formunu yeniden yakalaması için zamana ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

  1. 14.07.2020
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