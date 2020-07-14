Juventus Teknik Direktörü Sarri'den Merih Demiral açıklaması

İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, yaklaşık 7 aylık sakatlık sürecini atlattıktan sonra takımla çalışmalara başlamıştı.

Yıldız stoperin, Juve'nin Sassuolo ile oynayacağı lig maçında forma giyip giymeyeceğiyle ilgili hocası Maurizio Sarri'den açıklama geldi.

İtalyan teknik adam, maç öncesi düzenlediği basın toplantısında Merih ile ilgili kendisine yöneltilen soruya, "Merih Demiral gayet iyi durumda. Sadece fiziksel formunu yeniden yakalaması için zamana ihtiyacı var" şeklinde konuştu.