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12 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Merih Demiral geri döndü!

'dan müjdeli haber! Geri döndü...

Merih Demiral'dan müjdeli haber! Geri döndü...

'ta forma giyen milli futbolcumuz , 7 aylık aranın ardından takımla birlikte çalışmalara başladı.

Sakatlığı nedeniyle tam 7 aydır sahalardan uzak olan milli futbolcumuz geri döndü.

'tan yapılan açıklamada Merih Demiral'ın takımla birlikte çalışmalara başladığı belirtildi.

Atalanta ile dün gece 2-2 berabere kalan İtalyan devi, Sassuolo ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Siyah-beyazlı milli futbolcu Merih Demiral takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

  1. 12.07.2020
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