Merih Demiral'dan müjdeli haber! Geri döndü...
Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, 7 aylık aranın ardından takımla birlikte çalışmalara başladı.
Juventus'tan yapılan açıklamada Merih Demiral'ın takımla birlikte çalışmalara başladığı belirtildi.
Atalanta ile dün gece 2-2 berabere kalan İtalyan devi, Sassuolo ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Siyah-beyazlı milli futbolcu Merih Demiral takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.
- 12.07.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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