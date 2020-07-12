Yer yerinden oynayacak! Cristiano Ronaldo için çılgın transfer planı - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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Yer yerinden oynayacak! Cristiano Ronaldo için çılgın transfer planı

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Juventus'a 100 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan Cristiano Ronaldo için sürpriz bir girişim gerçekleşecek. Dünyaca ünlü yıldız, Fransa'dan bir kulüp satın alacak olan ünlü iş adamı Mohamed Ayachi Ajroudi'nin hayallerini süslüyor. İşte Ajroudi'nin Ronaldo planı...

12 Temmuz 2020 Pazar 15:53 Güncelleme: 12.07.2020 15:56
Yer yerinden oynayacak! Cristiano Ronaldo için çılgın transfer planı

Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo için flaş bir transfer girişimi gerçekleşecek.


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Yer yerinden oynayacak! Cristiano Ronaldo için çılgın transfer planı

Fransa'dan bir takım satın alacak olan ünlü iş adamı Mohamed Ayachi Ajroudi, Ronaldo hayalini resmen açıkladı.

Yer yerinden oynayacak! Cristiano Ronaldo için çılgın transfer planı

Tunus asıllı Fransız iş adamı Ajroudi, Fransa'nın köklü takımlarından Marsilya'yı satın almak için girişimlere başladı.

Yer yerinden oynayacak! Cristiano Ronaldo için çılgın transfer planı

Hürriyet'in derlediği Fransız basınının haberine göre, Mohamed Ayachi Ajroudi ile Marsilya yönetimi arasındaki görüşmeler olumlu bir şekilde sürüyor.

Yer yerinden oynayacak! Cristiano Ronaldo için çılgın transfer planı

Ajroudi'nin Marsilya için büyük bir bütçe ayırdığı ve transferde cömert davranma sözü verdiği belirtiliyor.

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