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Yer yerinden oynayacak! Cristiano Ronaldo için çılgın transfer planı
İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Juventus'a 100 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan Cristiano Ronaldo için sürpriz bir girişim gerçekleşecek. Dünyaca ünlü yıldız, Fransa'dan bir kulüp satın alacak olan ünlü iş adamı Mohamed Ayachi Ajroudi'nin hayallerini süslüyor. İşte Ajroudi'nin Ronaldo planı...
12 Temmuz 2020 Pazar 15:53
Güncelleme: 12.07.2020 15:56
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Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo için flaş bir transfer girişimi gerçekleşecek.
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Fransa'dan bir takım satın alacak olan ünlü iş adamı Mohamed Ayachi Ajroudi, Ronaldo hayalini resmen açıkladı.
Tunus asıllı Fransız iş adamı Ajroudi, Fransa'nın köklü takımlarından Marsilya'yı satın almak için girişimlere başladı.
Hürriyet'in derlediği Fransız basınının haberine göre, Mohamed Ayachi Ajroudi ile Marsilya yönetimi arasındaki görüşmeler olumlu bir şekilde sürüyor.
Ajroudi'nin Marsilya için büyük bir bütçe ayırdığı ve transferde cömert davranma sözü verdiği belirtiliyor.