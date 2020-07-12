Yer yerinden oynayacak! Cristiano Ronaldo için çılgın transfer planı

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Juventus'a 100 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan Cristiano Ronaldo için sürpriz bir girişim gerçekleşecek. Dünyaca ünlü yıldız, Fransa'dan bir kulüp satın alacak olan ünlü iş adamı Mohamed Ayachi Ajroudi'nin hayallerini süslüyor. İşte Ajroudi'nin Ronaldo planı...