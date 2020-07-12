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12 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Genoa'dan kritik galibiyet!

2-0 | MAÇ SONUCU

Genoa 2-0 SPAL | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 32. haftasında , evinde 'i ağırladı. Kritik karşılaşmayı Genoa 2-0 kazandı.

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 32. hafta mücadelesinde düşme hattında yer alan iki takım karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım maçı 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

'ya galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Goran Pandev ve 54. dakikada Lasse Schone kaydetti.

Genoa aldığı kritik galibiyetle puanını 30 yaparak 17. sıraya yükseldi. ise 19 puanla son sırada yer alıyor.

  1. 12.07.2020
  2. Güncelleme: 12.07.2020 20:17
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