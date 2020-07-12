İtalya Serie A'nın 32. haftasında Genoa, evinde SPAL'i ağırladı. Kritik karşılaşmayı Genoa 2-0 kazandı.
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 32. hafta mücadelesinde düşme hattında yer alan iki takım karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım maçı 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Genoa'ya galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Goran Pandev ve 54. dakikada Lasse Schone kaydetti.
Genoa aldığı kritik galibiyetle puanını 30 yaparak 17. sıraya yükseldi. SPAL ise 19 puanla son sırada yer alıyor.
- 12.07.2020
- Güncelleme: 12.07.2020 20:17
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Genoa 2-0 SPAL | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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