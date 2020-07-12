İtalya Serie A'nın 32. haftasında düşme hattındaki Lecce'yi konuk eden Cagliari, rakibiyle golsüz berabere kaldı. Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 41'e yükseltirken, Lecce ise puanını 29 yaptı.
İtalya Serie A'nın 32. haftasında Cagliari ile Lecce karşı karşıya geldi. Kritik mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.
Galibiyet hasreti 4 maça çıkan 11. sıradaki Cagliari puanını 41'e yükseltirken, 18. sırada yer alan Lecce ise puanını 29'a çıkardı.
- 12.07.2020
- Güncelleme: 12.07.2020 22:27
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Cagliari 0-0 Lecce | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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