Cagliari 0-0 Lecce | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Cagliari Lecce engelini aşamadı

0-0 | MAÇ SONUCU

Cagliari 0-0 Lecce | MAÇ SONUCU

A'nın 32. haftasında düşme hattındaki 'yi konuk eden , rakibiyle golsüz berabere kaldı. Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 41'e yükseltirken, Lecce ise puanını 29 yaptı.

A'nın 32. haftasında ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.

Galibiyet hasreti 4 maça çıkan 11. sıradaki Cagliari puanını 41'e yükseltirken, 18. sırada yer alan Lecce ise puanını 29'a çıkardı.

  1. 12.07.2020
  2. Güncelleme: 12.07.2020 22:27
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cagliari 0-0 Lecce | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA