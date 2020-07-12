Fiorentina 1-1 Hellas Verona | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 32. hafta mücadelesinde 35 puanla 13. sırada yer alan Fiorentina ile 43 puanla 9. sırada yer alan Hellas Verona karşı karşıya geldi. Maç öncesi Fiorentina'da Christian Kouamé, Marco Benassi ve Joseph Alfred Duncan sakatlıkları sebebiyle mücadelede yer almadı. Karşılaşma, 1-1 eşitlikle sona ererken ev sahibi ekibin golünü 18. dakikada Davide Faraoni, konuk ekibin golünü ise 90+7. dakikada Cutrone'nin ayağından geldi. Bu sonuçla Fiorentina puanını 36'ya, Verona ise 44' yükseltti.