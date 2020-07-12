Fiorentina 1-1 Hellas Verona | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 32. haftasında Fiorentina, evinde Hellas Verona'yı ağırladı. Karşılaşma 90+7. dakikada ev sahibi ekibin kaydettiği beraberlik golüyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 32. hafta mücadelesinde 35 puanla 13. sırada yer alan Fiorentina ile 43 puanla 9. sırada yer alan Hellas Verona karşı karşıya geldi. Maç öncesi Fiorentina'da Christian Kouamé, Marco Benassi ve Joseph Alfred Duncan sakatlıkları sebebiyle mücadelede yer almadı. Karşılaşma, 1-1 eşitlikle sona ererken ev sahibi ekibin golünü 18. dakikada Davide Faraoni, konuk ekibin golünü ise 90+7. dakikada Cutrone'nin ayağından geldi. Bu sonuçla Fiorentina puanını 36'ya, Verona ise 44' yükseltti.
- 12.07.2020
- Güncelleme: 12.07.2020 23:55
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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