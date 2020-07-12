İtalya Serie A'nın 32. haftasında Parma, 90 dakikasını 2-0 geride kapattığı karşılaşmada evinde ağırladığı Bologna ile 2-2 berabere kalarak enfes bir geri dönüşe imza attı.
İtalya Serie A'nın 32. haftasında Parma ile Bologna karşı karşıya geldi.
Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin gollerini 90+3'te Kurtic ve 90+5'te Inglese kaydederken, deplasman takımın sayıları 3. dakikada Danilo ve 16. dakikada Soriano'dan geldi.
Bu skorun ardından Parma 40 puan ile 12. sırada yer alırken, Bologna 42 puan ile 10. sırada haftayı kapattı.
- 12.07.2020
- Güncelleme: 12.07.2020 22:39
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Parma 2-2 Bologna | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.