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12 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Parma uzatmalarda hayata döndü!

2-2 | MAÇ SONUCU

Parma 2-2 Bologna | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 32. haftasında , 90 dakikasını 2-0 geride kapattığı karşılaşmada evinde ağırladığı ile 2-2 berabere kalarak enfes bir geri dönüşe imza attı.

İtalya Serie A'nın 32. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 90+3'te Kurtic ve 90+5'te Inglese kaydederken, deplasman takımın sayıları 3. dakikada Danilo ve 16. dakikada Soriano'dan geldi.

Bu skorun ardından Parma 40 puan ile 12. sırada yer alırken, Bologna 42 puan ile 10. sırada haftayı kapattı.

  1. 12.07.2020
  2. Güncelleme: 12.07.2020 22:39
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