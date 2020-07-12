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12 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Kritik mücadelede kazanan Sampdoria!

1-3 | MAÇ SONUCU

Udinese 1-3 Sampdoria | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 32. haftasında , evinde 'ya 3-1 mağlup oldu.

İtalya Serie A 32. hafta mücadelesinde evinde 'ya 3-1 mağlup oldu.

Udinese karşılaşmaya hızlı başlayarak 37. dakikada Kevin Lasagna'nın bulduğu golle ilk yarının son dakikalarına kadar maçı önde götürdü. Sampdoria 45+1'de Fabio Quagliarella'nın attığı golle maça 1-1 eşitliği getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Sampdoria 84. dakikada Bonazzoli ile öne geçti ve skoru belirleyen gol 90+4'te Gabbiadini'den geldi.

Bu sonuçlarla 3 puanı hanesine yazdıran Sampdoria puanını 36'ya yükseltti ve 14. sıraya yükseldi. Udinese ise yine 36 puanda kaldı ve averajla Sampdoria'nın bir sıra üstünde 13. sırada kaldı.

  1. 12.07.2020
  2. Güncelleme: 12.07.2020 22:30
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