İtalya Serie A'nın 32. haftasında Udinese, evinde Sampdoria'ya 3-1 mağlup oldu.
İtalya Serie A 32. hafta mücadelesinde Udinese evinde Sampdoria'ya 3-1 mağlup oldu.
Udinese karşılaşmaya hızlı başlayarak 37. dakikada Kevin Lasagna'nın bulduğu golle ilk yarının son dakikalarına kadar maçı önde götürdü. Sampdoria 45+1'de Fabio Quagliarella'nın attığı golle maça 1-1 eşitliği getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Sampdoria 84. dakikada Bonazzoli ile öne geçti ve skoru belirleyen gol 90+4'te Gabbiadini'den geldi.
Bu sonuçlarla 3 puanı hanesine yazdıran Sampdoria puanını 36'ya yükseltti ve 14. sıraya yükseldi. Udinese ise yine 36 puanda kaldı ve averajla Sampdoria'nın bir sıra üstünde 13. sırada kaldı.
- 12.07.2020
- Güncelleme: 12.07.2020 22:30
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Udinese 1-3 Sampdoria | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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