Udinese 1-3 Sampdoria | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A 32. hafta mücadelesinde Udinese evinde Sampdoria'ya 3-1 mağlup oldu.



Udinese karşılaşmaya hızlı başlayarak 37. dakikada Kevin Lasagna'nın bulduğu golle ilk yarının son dakikalarına kadar maçı önde götürdü. Sampdoria 45+1'de Fabio Quagliarella'nın attığı golle maça 1-1 eşitliği getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.



Sampdoria 84. dakikada Bonazzoli ile öne geçti ve skoru belirleyen gol 90+4'te Gabbiadini'den geldi.



Bu sonuçlarla 3 puanı hanesine yazdıran Sampdoria puanını 36'ya yükseltti ve 14. sıraya yükseldi. Udinese ise yine 36 puanda kaldı ve averajla Sampdoria'nın bir sıra üstünde 13. sırada kaldı.

