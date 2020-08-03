Juventus'tan flaş Merih Demiral hamlesi! Şampiyonlar Ligi'nde... - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
03 Ağustos 2020, Pazartesi
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'tan flaş hamlesi! 'nde...

Juventus'tan flaş Merih Demiral hamlesi! Şampiyonlar Ligi'nde...

son 16 turu rövanşında ile karşılaşacak olan , sakatlıktan dönen milli futbolcu 'ı 22 kişilik listeye dahil etti.

Sezonun ilk devresinde ile Roma arasında oynanan karşılaşmada sakatlanan milli stoper , yaklaşık 7 ay sonra yine bir Roma mücadelesiyle formasına kavuşmuştu.

son 16 turu rövanşında 7 Ağustos Cuma günü 'u konuk edecek olan italyan devinden flaş bir hamle geldi.

Sakatlığını tamamen atlatan Demiral, 22 kişilik Şampiyonlar Ligi listesine dahil edildi.

Böylelikle 22 yaşındaki stoper, teknik direktör Maurizio Sarri'nin şans vermesi durumunda Lyon karşısında forma giyebilecek.

  1. 03.08.2020
  2. Güncelleme: 03.08.2020 21:17
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