Juventus'tan flaş Merih Demiral hamlesi! Şampiyonlar Ligi'nde...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Lyon ile karşılaşacak olan Juventus, sakatlıktan dönen milli futbolcu Merih Demiral'ı 22 kişilik listeye dahil etti.
Sezonun ilk devresinde Juventus ile Roma arasında oynanan karşılaşmada sakatlanan milli stoper Merih Demiral, yaklaşık 7 ay sonra yine bir Roma mücadelesiyle formasına kavuşmuştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 7 Ağustos Cuma günü Lyon'u konuk edecek olan italyan devinden flaş bir hamle geldi.
Sakatlığını tamamen atlatan Demiral, 22 kişilik Şampiyonlar Ligi listesine dahil edildi.
Böylelikle 22 yaşındaki stoper, teknik direktör Maurizio Sarri'nin şans vermesi durumunda Lyon karşısında forma giyebilecek.
- 03.08.2020
- Güncelleme: 03.08.2020 21:17
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Juventus'tan flaş Merih Demiral hamlesi! Şampiyonlar Ligi'nde... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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