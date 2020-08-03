Juventus'tan flaş Merih Demiral hamlesi! Şampiyonlar Ligi'nde...

Sezonun ilk devresinde Juventus ile Roma arasında oynanan karşılaşmada sakatlanan milli stoper Merih Demiral, yaklaşık 7 ay sonra yine bir Roma mücadelesiyle formasına kavuşmuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 7 Ağustos Cuma günü Lyon'u konuk edecek olan italyan devinden flaş bir hamle geldi.

Sakatlığını tamamen atlatan Demiral, 22 kişilik Şampiyonlar Ligi listesine dahil edildi.

Böylelikle 22 yaşındaki stoper, teknik direktör Maurizio Sarri'nin şans vermesi durumunda Lyon karşısında forma giyebilecek.