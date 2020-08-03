Hakan Çalhanoğlu bombayı patlattı! Galatasaray'a mesaj ve Kaan Ayhan...
A Milli Futbol Takımı'mızın ve Serie A devi Milan'ın maestrosu Hakan Çalhanoğlu, flaş açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, konuşmasında Galatasaray'a transfer mesajı gönderirken, Kaan Ayhan'ın görüştüğü takımı da duyurdu.
Serie A devi Milan'da oynadığı futbolla taraftarların adeta sevgilisi haline gelen Hakan Çalhanoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.
TRT Spor'un sorularını yanıtlayan Hakan, Milli takımımızın başarılı savunmacısı Kaan Ayhan'ın Sassuolo ile görüştüğünü duyururken, "Kaan Ayhan'ı aradım, Sassuolo ile görüştüğünü söyledi. Serie A çok büyük ve kaliteli bir lig." dedi.
"EFSANE OYUNCULAR ARASINA GİRMEK..."
Hakan, gelecekteki hayallerine ilişkin yaptığı konuşmada, "Hedefim büyük, efsane oyuncuların arasına girmek. Lig değiştirmeyi hiç düşünmedim. Sağlık benim için en önde geliyor." dedi.
MİLLİ TAKIMA MESAJ: MILAN'DAKİ SORUMLULUĞUN VERİLMESİ GEREKİYOR
Öte yandan Hakan, Milan'da gösterdiği performansın aynısını A Milli Takımımızda da göstermek istediğini ifade ederken, "A Milli Takım'da da Milan'daki gibi etkili olmak istiyorum, bana orada Milan'daki sorumluluğun verilmesi gerekiyor." yorumunu yaptı.
"GALATASARAY TARAFTARI İLE BULUŞACAĞIZ"
Geçmişte verdiği röportajlarda Galatasaray taraftarı olduğu açık yüreklilikle ifade eden Hakan, kendisine sorulan Galatasaray sorusuna, "İnşallah Galatasaray taraftarıyla bir gün buluşacağız." cevabını verdi.
- 03.08.2020
- Güncelleme: 03.08.2020 17:27
- Hakan Çalhanoğlu bombayı patlattı! Galatasaray'a mesaj ve Kaan Ayhan...
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hakan Çalhanoğlu bombayı patlattı! Galatasaray'a mesaj ve Kaan Ayhan... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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