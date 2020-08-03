Hakan Çalhanoğlu bombayı patlattı! Galatasaray'a mesaj ve Kaan Ayhan...

Serie A devi Milan'da oynadığı futbolla taraftarların adeta sevgilisi haline gelen Hakan Çalhanoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'un sorularını yanıtlayan Hakan, Milli takımımızın başarılı savunmacısı Kaan Ayhan'ın Sassuolo ile görüştüğünü duyururken, "Kaan Ayhan'ı aradım, Sassuolo ile görüştüğünü söyledi. Serie A çok büyük ve kaliteli bir lig." dedi.

"EFSANE OYUNCULAR ARASINA GİRMEK..."

Hakan, gelecekteki hayallerine ilişkin yaptığı konuşmada, "Hedefim büyük, efsane oyuncuların arasına girmek. Lig değiştirmeyi hiç düşünmedim. Sağlık benim için en önde geliyor." dedi.

MİLLİ TAKIMA MESAJ: MILAN'DAKİ SORUMLULUĞUN VERİLMESİ GEREKİYOR

Öte yandan Hakan, Milan'da gösterdiği performansın aynısını A Milli Takımımızda da göstermek istediğini ifade ederken, "A Milli Takım'da da Milan'daki gibi etkili olmak istiyorum, bana orada Milan'daki sorumluluğun verilmesi gerekiyor." yorumunu yaptı.

"GALATASARAY TARAFTARI İLE BULUŞACAĞIZ"

Geçmişte verdiği röportajlarda Galatasaray taraftarı olduğu açık yüreklilikle ifade eden Hakan, kendisine sorulan Galatasaray sorusuna, "İnşallah Galatasaray taraftarıyla bir gün buluşacağız." cevabını verdi.