İtalya Serie A'da Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Napoli ve Milan, San Paolo Stadı'nda karşılaştı. Gol düellosu şeklinde geçen maç 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
İtalya Serie A'nın 32. haftasında Napoli ile Milan karşı karşıya geldi. Avrupa kupalarına katılma yolunda kritik önem taşıyan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
Ev sahibi Napoli'nin gollerini 34'te Di Lorenzo ile 60'ta Mertens kaydetti.
Milan'ın golleri ise 20'de Theo Hernandez ve 73'te Kessie'den (pen.) geldi.
Milano ekibinde Saelemaekers, 87. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Milan'da maça 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 61. dakikada yerini Bonaventura'ya bıraktı.
Bu sonucun ardından 6. sıradaki Napoli puanını 52'ye çıkarırken, 7. basamakta yer alan Milan ise puanını 50 yaptı.
- 12.07.2020
- Güncelleme: 13.07.2020 01:01
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Napoli 2-2 Milan | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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