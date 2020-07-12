Napoli 2-2 Milan | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Napoli ile Milan karşı karşıya geldi. Avrupa kupalarına katılma yolunda kritik önem taşıyan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Napoli'nin gollerini 34'te Di Lorenzo ile 60'ta Mertens kaydetti.

Milan'ın golleri ise 20'de Theo Hernandez ve 73'te Kessie'den (pen.) geldi.

Milano ekibinde Saelemaekers, 87. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Milan'da maça 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 61. dakikada yerini Bonaventura'ya bıraktı.

Bu sonucun ardından 6. sıradaki Napoli puanını 52'ye çıkarırken, 7. basamakta yer alan Milan ise puanını 50 yaptı.