Napoli 2-2 Milan | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Gol düellosunda kazanan çıkmadı!

2-2 | MAÇ SONUCU

Napoli 2-2 Milan | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'da Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren ve , San Paolo Stadı'nda karşılaştı. Gol düellosu şeklinde geçen maç 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

İtalya Serie A'nın 32. haftasında ile karşı karşıya geldi. Avrupa kupalarına katılma yolunda kritik önem taşıyan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Napoli'nin gollerini 34'te Di Lorenzo ile 60'ta Mertens kaydetti.

Milan'ın golleri ise 20'de Theo Hernandez ve 73'te Kessie'den (pen.) geldi.

Milano ekibinde Saelemaekers, 87. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Milan'da maça 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 61. dakikada yerini Bonaventura'ya bıraktı.

Bu sonucun ardından 6. sıradaki Napoli puanını 52'ye çıkarırken, 7. basamakta yer alan Milan ise puanını 50 yaptı.

  1. 12.07.2020
  2. Güncelleme: 13.07.2020 01:01
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