Mandzukic'te flaş gelişme! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Geçtiğimiz günlerde Katar Ligi takımlarından Al Duhail ile yollarını ayıran Mario Mandzukic, Avrupa'nın önde gelen takımlarını peşine taktı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da bonservisi elinde olması nedeniyle transfer listesine giren Hırvat yıldız için son talip İtalya'dan Fiorentina oldu.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Floransa temsilcisi, tecrübeli oyuncunun transferiyle ciddi şekilde ilgileniyor. Oyuncunun Fiorentina'ya transfer olması halinde Katar'da kazandığı maaşa göre fedakarlık yapabileceği de ifade edildi.

Kariyerine Almanya'da başlayan Mandzukic, sırasıyla Marsonia, Zagreb, Wolfsburg, Bayern, Atletico Madrid ve Juventus gibi üst düzey takımlarda top koşturdu.



