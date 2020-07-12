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12 Temmuz 2020, Pazar
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Mandzukic'te flaş gelişme! ve ...

Mandzukic'te flaş gelişme! Galatasaray ve Fenerbahçe...

ekibi ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran 34 yaşındaki golcü futbolcu için ve de devreye girmişti. Yıldız futbolcu için bir talip daha çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Geçtiğimiz günlerde Ligi takımlarından ile yollarını ayıran , Avrupa'nın önde gelen takımlarını peşine taktı. ve 'ın da bonservisi elinde olması nedeniyle listesine giren Hırvat yıldız için son talip 'dan oldu.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Floransa temsilcisi, tecrübeli oyuncunun transferiyle ciddi şekilde ilgileniyor. Oyuncunun Fiorentina'ya transfer olması halinde Katar'da kazandığı maaşa göre fedakarlık yapabileceği de ifade edildi.

Kariyerine Almanya'da başlayan Mandzukic, sırasıyla Marsonia, Zagreb, Wolfsburg, Bayern, Atletico Madrid ve Juventus gibi üst düzey takımlarda top koşturdu.


  1. 12.07.2020
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