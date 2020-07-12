Mandzukic'te flaş gelişme! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Katar ekibi Al Duhail ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran 34 yaşındaki golcü futbolcu Mario Mandzukic için Galatasaray ve Fenerbahçe de devreye girmişti. Yıldız futbolcu için bir talip daha çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Geçtiğimiz günlerde Katar Ligi takımlarından Al Duhail ile yollarını ayıran Mario Mandzukic, Avrupa'nın önde gelen takımlarını peşine taktı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da bonservisi elinde olması nedeniyle transfer listesine giren Hırvat yıldız için son talip İtalya'dan Fiorentina oldu.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Floransa temsilcisi, tecrübeli oyuncunun transferiyle ciddi şekilde ilgileniyor. Oyuncunun Fiorentina'ya transfer olması halinde Katar'da kazandığı maaşa göre fedakarlık yapabileceği de ifade edildi.
Kariyerine Almanya'da başlayan Mandzukic, sırasıyla Marsonia, Zagreb, Wolfsburg, Bayern, Atletico Madrid ve Juventus gibi üst düzey takımlarda top koşturdu.
- 12.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mandzukic'te flaş gelişme! Galatasaray ve Fenerbahçe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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