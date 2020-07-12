Luyindama'nın kardeşi John Nekadio Belçika'da gündem oldu
Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama'nın 18 yaşındaki erkek kardeşi John Nekadio, tıpkı ağabeyi gibi Standard Liege'in defans hattının yıldızı oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray'ın sezon başında Standard Liege'den bonservisini aldığı Kongolu defans oyuncusu Christian Luyindama'nın kardeşi John Nekadio, Belçika'da gündem oldu.
18 yaşındaki stoper için ağabeyi Luyindama, "Beni onunla kıyaslamayın çünkü biz çok farklıyız" demişti ancak Belçika basını, genç ismi "Luyindama 2" şeklinde lanse etti.
Standard Liege'e geçtiğimiz ocak ayında katılan Luyindama'nın kardeşi Nekadio, son oynanan hazırlık maçlarının ardından performansıyla gündeme geldi. La Derniere Heure'ün analiz haberinde, Luyindama her ne kadar "Beni kardeşimle kıyaslamayın çünkü biz farklıyız" dese de Galatasaraylı futbolcunun, 18 yaşındaki kardeşiyle olan saha içi benzerliğine dikkat çekildi. İki oyuncunun da boylarının uzunluğunun ve benzer fiziki özelliklerinin altı çizildi.
- 12.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Luyindama'nın kardeşi John Nekadio Belçika'da gündem oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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