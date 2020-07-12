Luyindama'nın kardeşi John Nekadio Belçika'da gündem oldu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray "Beni onunla kıyaslamayın" dedi! Belçika'da gündem oldu

Luyindama'nın kardeşi 'da gündem oldu

Luyindama'nın kardeşi John Nekadio Belçika'da gündem oldu

'ın Demokratik Kongolu stoperi 'nın 18 yaşındaki erkek kardeşi , tıpkı ağabeyi gibi 'in defans hattının yıldızı oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ın sezon başında 'den bonservisini aldığı Kongolu defans oyuncusu 'nın kardeşi , 'da gündem oldu.

18 yaşındaki stoper için ağabeyi Luyindama, "Beni onunla kıyaslamayın çünkü biz çok farklıyız" demişti ancak Belçika basını, genç ismi "Luyindama 2" şeklinde lanse etti.

Standard Liege'e geçtiğimiz ocak ayında katılan Luyindama'nın kardeşi Nekadio, son oynanan hazırlık maçlarının ardından performansıyla gündeme geldi. La Derniere Heure'ün analiz haberinde, Luyindama her ne kadar "Beni kardeşimle kıyaslamayın çünkü biz farklıyız" dese de Galatasaraylı futbolcunun, 18 yaşındaki kardeşiyle olan saha içi benzerliğine dikkat çekildi. İki oyuncunun da boylarının uzunluğunun ve benzer fiziki özelliklerinin altı çizildi.


haberin devamı

  1. 12.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Luyindama'nın kardeşi John Nekadio Belçika'da gündem oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA