Galatasaray'ın sezon başında Standard Liege'den bonservisini aldığı Kongolu defans oyuncusu Christian Luyindama'nın kardeşi John Nekadio, Belçika'da gündem oldu.

18 yaşındaki stoper için ağabeyi Luyindama, "Beni onunla kıyaslamayın çünkü biz çok farklıyız" demişti ancak Belçika basını, genç ismi "Luyindama 2" şeklinde lanse etti.

Standard Liege'e geçtiğimiz ocak ayında katılan Luyindama'nın kardeşi Nekadio, son oynanan hazırlık maçlarının ardından performansıyla gündeme geldi. La Derniere Heure'ün analiz haberinde, Luyindama her ne kadar "Beni kardeşimle kıyaslamayın çünkü biz farklıyız" dese de Galatasaraylı futbolcunun, 18 yaşındaki kardeşiyle olan saha içi benzerliğine dikkat çekildi. İki oyuncunun da boylarının uzunluğunun ve benzer fiziki özelliklerinin altı çizildi.





