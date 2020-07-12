Galatasaraylı Diagne bombayı patlattı! Trezeguet ve transfer...
Henry Onyekuru ile yollarını ayıran ve kanat takviyesi için kolları sıvayan Galatasaray'da Mahmoud Trezeguet transferi gündeme gelmişti. Sarı-kırmızılı takımın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne sosyal medya hesabından yaptığı flaş paylaşımla taraftarı heyecanlandırdı.
Club Brugge ile olan kiralık sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'a geri dönecek olan Mbaye Diagne sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.
Senagalli futbolcu, Kasımpaşa'dan takım arkadaşı olan ve sarı-kırmızılı takımın transfer listesinde olduğu iddia edilen Mahmoud Trezeguet ile olan fotoğraflarını paylaştı. Bu fotoğraflardaki Galatasaray detayı ise gündeme oturdu. Mbaye Diagne, kendisiyle birlikte Trezeguet'in Galatasaray formalı halini paylaştı. 28 yaşındaki futbolcunun bu hamlesi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Mbaye Diagne'nin bu hareketi Trezeguet ile Galatasaray'da yeniden buluşacağı şeklinde yorumlandı.
İşte o paylaşım...
KASIMPAŞA'DA ZİRVE YAPTILAR!
Mbaye Diagne ve Trezeguet Kasımpaşa forması altında çok iyi bir performans göstermiş ve uyumlarıyla Süper Lig'e damga vurmuşlardı.
Senegalli santrfor Galatasaray'a transfer olurken, Trezeguet ise İngiltere Premier Lig'in yolunu tuttu.
Premier Lig'de küme düşme mücadelesi veren Aston Villa'da top koşturan Mısırlı yıldızın, takımı alt lige düşmesi durumunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
- 12.07.2020
- Güncelleme: 12.07.2020 10:05
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaraylı Diagne bombayı patlattı! Trezeguet ve transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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