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12 Temmuz 2020, Pazar
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Galatasaraylı Diagne bombayı patlattı! Trezeguet ve ...

Galatasaraylı Diagne bombayı patlattı! Trezeguet ve transfer...

Henry Onyekuru ile yollarını ayıran ve kanat takviyesi için kolları sıvayan 'da transferi gündeme gelmişti. Sarı-kırmızılı takımın Senegalli futbolcusu hesabından yaptığı flaş paylaşımla taraftarı heyecanlandırdı.

ile olan kiralık sözleşmesi sona eren ve 'a geri dönecek olan hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Senagalli futbolcu, 'dan takım arkadaşı olan ve sarı-kırmızılı takımın listesinde olduğu iddia edilen ile olan fotoğraflarını paylaştı. Bu fotoğraflardaki Galatasaray detayı ise gündeme oturdu. Mbaye Diagne, kendisiyle birlikte Trezeguet'in Galatasaray formalı halini paylaştı. 28 yaşındaki futbolcunun bu hamlesi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Mbaye Diagne'nin bu hareketi Trezeguet ile Galatasaray'da yeniden buluşacağı şeklinde yorumlandı.

İşte o paylaşım...

KASIMPAŞA'DA ZİRVE YAPTILAR!
Mbaye Diagne ve Trezeguet Kasımpaşa forması altında çok iyi bir performans göstermiş ve uyumlarıyla 'e damga vurmuşlardı.

Senegalli santrfor Galatasaray'a transfer olurken, Trezeguet ise İngiltere 'in yolunu tuttu.

Premier Lig'de küme düşme mücadelesi veren 'da top koşturan Mısırlı yıldızın, takımı alt lige düşmesi durumunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

  1. 12.07.2020
  2. Güncelleme: 12.07.2020 10:05
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