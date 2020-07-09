Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Mandzukic'te yeni gelişme!

Katar Ligi takımlarından Al Duhail ile yollarını ayıran 34 yaşındaki golcü futbolcu Mario Mandzukic için Galatasaray ve Fenerbahçe de devreye girmişti. Hırvat yıldızla ilgili yeni bir gelişme yaşandı... | Son dakika transfer haberleri

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