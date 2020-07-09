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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Mandzukic'te yeni gelişme!
Katar Ligi takımlarından Al Duhail ile yollarını ayıran 34 yaşındaki golcü futbolcu Mario Mandzukic için Galatasaray ve Fenerbahçe de devreye girmişti. Hırvat yıldızla ilgili yeni bir gelişme yaşandı... | Son dakika transfer haberleri
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
9 Temmuz 2020 Perşembe 11:03
Güncelleme: 09.07.2020 11:03
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Geçtiğimiz günlerde Katar ekibi Al Duhail ile yollarını ayıran Mario Mandzukic, halen Avrupa ekiplerinin iştahını kabartmaya devam ediyor.
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34 yaşındaki golcü futbolcu için Türkiye'den de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devreye girdiği ifade ediliyordu.
İtalyan basınından Calciomercato, tecrübeli yıldızla ilgili yeni gelişmeyi duyurdu.
Buna göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mandzukic ile yaptığı görüşmeler, sezon sonuna ertelendi.
İki ekibin de ligdeki sıralamalarının netleşmesinin ve Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edip edememesinin ardından görüşmelerin yeniden başlayacağı bildirildi.