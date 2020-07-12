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Falcao manşet oldu! "Yine maç kaçırdı ve Galatasaray..."
Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Radamel Falcao konusunda büyük hayal kırıklığı yaşanıyor... Yıldız futbolcunun Türkiye macerasını kaleme alan Kolombiya basını, hem performans analizi yaptı hem de Galatasaraylı yöneticilerin Falcao için verdiği kararı duyurdu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
12 Temmuz 2020 Pazar 16:49
Güncelleme: 12.07.2020 17:03
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Galatasaray, sezon başında Fransız ekibi Monaco'dan bedelsiz olarak Radamel Falcao'yu kadrosuna katmıştı.
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Sarı kırmızılı kulübe gönül veren binlerce taraftar, imza töreni için Türk Telekom Arena'yı doldurmuş ve Falcao'nun gelişini kutlamıştı.
Ancak işler istenildiği gibi gitmedi... Sarı kırmızılılar için 'tarihin en iyi kadrosu' olarak lanse edilen ve Falcao ile süslenen 11'de, en büyük hüsran Kolombiyalı yıldız için yaşandı.
Sezonun büyük bir bölümünde forma giyemeyen Falcao, eleştiri oklarının hedefi olurken, diğer yandan da aldığı yüksek maaş ile (5 milyon euro) dillerden düşmüyordu.
Kolombiya basını konu ile ilgili yazdığı haberde Falcao'nun Galatasaray kariyerini değerlendirirken, kaçırdığı maçları, sarı kırmızılı kulübün Falcao'ya karşı tutumunu aktardı.