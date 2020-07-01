İtalya Serie A'nın 29. haftasında Milan, Paolo Mazza Stadyumu'nda konuk olduğu SPAL ile 2-2 berabere kaldı. Milan'a beraberliğe getiren gol 90+4. dakikada Vicari'nin (K.K) ayağından geldi.
İtalya Serie A'nın 29. haftasında SPAL ile Milan karşı karşıya geldi.
Paolo Mazza Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
SPAL'ın gollerini Valoti ve Floccari kaydederken, Milan'ın sayıları Leao ve Vicari'den (K.K) geldi.
Bu skorun ardından SPAL 18 puan ile 19. sırada yer alırken, Milan 42 puan ile 7. sıradaki yerini korudu.
- 01.07.2020
- Güncelleme: 02.07.2020 00:53
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
SPAL 2-2 Milan | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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