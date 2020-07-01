SPAL 2-2 Milan | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Milan puanı uzatmalarda kaptı!

2-2 | MAÇ SONUCU

SPAL 2-2 Milan | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 29. haftasında , Paolo Mazza Stadyumu'nda konuk olduğu ile 2-2 berabere kaldı. Milan'a beraberliğe getiren gol 90+4. dakikada Vicari'nin (K.K) ayağından geldi.

İtalya Serie A'nın 29. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Paolo Mazza Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

SPAL'ın gollerini Valoti ve Floccari kaydederken, Milan'ın sayıları Leao ve Vicari'den (K.K) geldi.

Bu skorun ardından SPAL 18 puan ile 19. sırada yer alırken, Milan 42 puan ile 7. sıradaki yerini korudu.

  1. 01.07.2020
  2. Güncelleme: 02.07.2020 00:53
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