SPAL 2-2 Milan | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 29. haftasında SPAL ile Milan karşı karşıya geldi.

Paolo Mazza Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

SPAL'ın gollerini Valoti ve Floccari kaydederken, Milan'ın sayıları Leao ve Vicari'den (K.K) geldi.

Bu skorun ardından SPAL 18 puan ile 19. sırada yer alırken, Milan 42 puan ile 7. sıradaki yerini korudu.