Inter 6-0 Brescia | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'da zirve iddiasını sürdürmek isteyen Inter, 29. haftada konuk ettiği Brescia'yı Young, Sanchez, D'Ambrosio, Gagliardini, Eriksen ve Candreva'nın Brescia'yı 6-0 mağlup etti. Puanını 64'e çıkaran lacivert-siyahlılar, lider Juventus'la arasındaki puan farkını 8'e indirdi.
İtalya Serie A'nın 29. haftasında Inter, sahasında Brescia'yı 6-0 mağlup etti.
Young, Sanchez, D'Ambrosio, Gagliardini, Eriksen ve Candreva'nın golleriyle üç puana uzanan Milano ekibi son 4 maçta 3. galibiyetini aldı.
Inter bu sonuçla puanını 64'e çıkarıp, lider Juventus'la arasındaki puan farkını 8'e düşürdü.
- 01.07.2020
- Güncelleme: 01.07.2020 22:55
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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