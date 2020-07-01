Inter 6-0 Brescia | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Inter 6-0 | MAÇ SONUCU

Inter 6-0 Brescia | MAÇ SONUCU

A'da zirve iddiasını sürdürmek isteyen Inter, 29. haftada konuk ettiği 'yı , , D'Ambrosio, , ve 'nın Brescia'yı 6-0 mağlup etti. Puanını 64'e çıkaran lacivert-siyahlılar, lider 'la arasındaki puan farkını 8'e indirdi.

A'nın 29. haftasında Inter, sahasında 'yı 6-0 mağlup etti.

, , D'Ambrosio, , ve 'nın golleriyle üç puana uzanan Milano ekibi son 4 maçta 3. galibiyetini aldı.

Inter bu sonuçla puanını 64'e çıkarıp, lider 'la arasındaki puan farkını 8'e düşürdü.

  1. 01.07.2020
  2. Güncelleme: 01.07.2020 22:55
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