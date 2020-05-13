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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Merih Demiral'dan müjdeli haber! 4 ay sonra...

4 ay sonra düz koşulara başladı

Merih Demiral 4 ay sonra düz koşulara başladı

Roma ile arasında ocak ayında oynanan lig maçında dizinden sakatlanarak sezonu kapatan milli futbolcu 'dan sevindirici haber geldi. Başarılı savunma oyuncusu, hesabından paylaştığı fotoğrafla düz koşulara başladığını duyurdu.

İtalya Serie A devi 'ta forma giyen milli futbolcu , ocak ayında Roma ile oynadıkları maçta dizinden sakatlanmıştı. Sol diz ön çapraz bağlarında kopma meydana gelen başarılı savunmacının sezonu kapattığı açıklanmıştı.

22 yaşındaki yıldız, beklenenden daha kısa sürede sahalara döndü. Ay-Yıldızlı futbolcu, hesabından sahada koşu yaptığı fotoğrafını paylaşıp, "Başladık" ifadesini kullandı.

  1. 13.05.2020
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