Merih Demiral 4 ay sonra düz koşulara başladı
Roma ile Juventus arasında ocak ayında oynanan lig maçında dizinden sakatlanarak sezonu kapatan milli futbolcu Merih Demiral'dan sevindirici haber geldi. Başarılı savunma oyuncusu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla düz koşulara başladığını duyurdu.
İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, ocak ayında Roma ile oynadıkları maçta dizinden sakatlanmıştı. Sol diz ön çapraz bağlarında kopma meydana gelen başarılı savunmacının sezonu kapattığı açıklanmıştı.
22 yaşındaki yıldız, beklenenden daha kısa sürede sahalara döndü. Ay-Yıldızlı futbolcu, sosyal medya hesabından sahada koşu yaptığı fotoğrafını paylaşıp, "Başladık" ifadesini kullandı.
- 13.05.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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