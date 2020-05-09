Merih Demiral'ı istiyorlar! Milli yıldıza sürpriz talip
Juventus forması giyen ve bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan milli futbolcu Merih Demiral'ın talipleri artıyor. Genç stoper sürpriz bir takımın transfer listesine girdi. İşte gündem olan o iddia...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
9 Mayıs 2020 Cumartesi 14:49
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İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın talipleri günden güne artıyor.
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Sezon içerisinde yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir süredir sahalardan uzan kalan genç oyuncu için gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Fransız basınından L'Equipe, Olympique Lyon'un Merih Demiral'la ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz yaz 24 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Joachim Andersen'den memnun kalmayan Lyon, merkezi defans oyuncusu arayışına yöneldi.
Fransız temsilcisinin belirlediği adaylar arasında Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın da bulunduğu ifade ediliyor.