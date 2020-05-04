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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Yıldızlardan Cengiz’e övgü

Yıldızlardan Cengiz’e övgü

İtalya 'nın eski golcüleri Totti ve Vieri'den 'e övgü geldi. İki yıldız İnstagram'da yaptıkları canlı yayın sırasında, Cengiz Ünder'i değerlendirdi.

İtalya 'nın eski golcüleri Totti ve Vieri'den 'e övgü geldi. İki yıldız İnstagram'da yaptıkları canlı yayın sırasında, Cengiz Ünder'i değerlendirdi. Vieri, Cengiz Ünder'in hareketli ve derinlemesine oynayarak iyi işler çıkardığını belirterek, "Roma'da Ünder'i çok beğeniyorum. Güçlü bir oyuncu ama kimse onu konuşmuyor" dedi. Totti ise, "Doğru, onun hakkında az konuşuluyor. Güçlü bir fiziği var, kurnaz, vazgeçmeyen kararlı bir yapısı var ve o bir Türk. Ünder, tam bir futbolcu. O bazı şeyleri anlayabilirse çok daha güçlü olacaktır" şeklinde karşılık verdi.
  1. 4.5.2020
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