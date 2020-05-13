Serie A yönetimi ligin 13 Haziran'da başlamasının planladığını açıkladı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle birçok ülkede spor faaliyetleri durdurulmuştu.

Avrupa'da corona virüsü vakalarının en çok olduğu ülkelerden biri olan İtalya'da da ligler durdurulmuş, vakaların düşüşe geçmesinin ardından takımların 18 Mayıs'ta idmanlara başlayacağı duyurulmuştu.

SERIE A 13 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Serie A yönetimi video konferansıyla bir toplantı gerçekleştirdi ve ligin başlangıc tarihinin 13 Haziran olması konusunda fikir birliğine vardı.