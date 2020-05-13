Serie A yönetimi ligin 13 Haziran'da başlamasının planladığını açıkladı
İtalya Serie A'da takımların 18 Mayıs itibarıyla antrenmanlarına devam edeceği duyurulmuştu. Bu gelişmenin ardından Serie A yönetiminden flaş bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada ligin 13 Haziran'da başlayacağı duyuruldu.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle birçok ülkede spor faaliyetleri durdurulmuştu.
Avrupa'da corona virüsü vakalarının en çok olduğu ülkelerden biri olan İtalya'da da ligler durdurulmuş, vakaların düşüşe geçmesinin ardından takımların 18 Mayıs'ta idmanlara başlayacağı duyurulmuştu.
SERIE A 13 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK
Serie A yönetimi video konferansıyla bir toplantı gerçekleştirdi ve ligin başlangıc tarihinin 13 Haziran olması konusunda fikir birliğine vardı.
- 13.05.2020
- Güncelleme: 13.05.2020 18:47
- Fenerbahçe için Titi iddiası
- Mete Kalkavan: Kısa süre içerisinde bilgi verilecektir
- Fenerbahçe'de yeni transfer İsmail Yüksek formayı giydi! İşte ilk sözleri
- Cüneyt Dumlupınar: Sağlık açısından bir risk olmayacaksa maçları oynamak istiyoruz
- İşte Hasan Şaş'ın istifasının perde arkası! Canlı yayında açıkladı
- Son dakika corona virüsü haberi: İstanbul ilçe ilçe corona virüsü haritası yenilendi!
- Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer savaşında 2. raunt!
- Son dakika: Ve Fatih Terim raporu verdi! 'Takımdan gitsin...'
- Eski yıldızından G.Saray'a mesaj! "Boş kağıda imza atarım"
- Uzun zaman sonra 14 yaş altı çocuklar sokağa çıktı!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Serie A yönetimi ligin 13 Haziran'da başlamasının planladığını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.