Serie A yönetimi ligin 13 Haziran'da başlamasının planladığını açıkladı - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Resmen açıklandı! İşte Serie A'nın başlama tarihi

Serie A yönetimi ligin 13 'da başlamasının planladığını açıkladı

Serie A yönetimi ligin 13 Haziran'da başlamasının planladığını açıkladı

Serie A'da takımların 18 Mayıs itibarıyla antrenmanlarına devam edeceği duyurulmuştu. Bu gelişmenin ardından Serie A yönetiminden flaş bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada ligin 13 'da başlayacağı duyuruldu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle birçok ülkede spor faaliyetleri durdurulmuştu.

Avrupa'da corona virüsü vakalarının en çok olduğu ülkelerden biri olan 'da da ligler durdurulmuş, vakaların düşüşe geçmesinin ardından takımların 18 Mayıs'ta idmanlara başlayacağı duyurulmuştu.

SERIE A 13 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Serie A yönetimi video konferansıyla bir toplantı gerçekleştirdi ve ligin başlangıc tarihinin 13 olması konusunda fikir birliğine vardı.

  1. 13.05.2020
  2. Güncelleme: 13.05.2020 18:47
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