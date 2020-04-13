Hakan Çalhanoğlu'nun transferine Gattuso engeli!
İtalya'nın köklü kulüplerinden Milan'da forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu için transfer haberleri sürüyor. İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Çalhanoğlu bir Bundesliga ekibi ile anlaştı ancak transfer direkten döndü. İşte detaylar...
İtalya Serie A takımlarından Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu için İtalya'dan yeni açıklamalar geldi.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon Bundesliga ekibi Red Bull Leipzig ile anlaştı. İki takım yöneticileri de el sıkıştı ve Milan, 'satıldı' raporu verdi.
GATTUSO ENGELİ
Ancak imza aşamasına gelindiğinde Milan'ın o dönemki teknik direktörü Gennaro Gattuso, Milli futbolcunun ayrılığını kabul etmedi ve Çalhanoğlu, İtalya'da kaldı.
Geçen sezon devre arasında Hakan'ın Leipzig'e gitmesine engel olan Gattuso ise sezonun ilerleyen kısmında İtalyan ekibi ile yollarını ayırmıştı... Milli futbolcunun ismi sezon başında Galatasaray ile de anılıyordu.
- 13.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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