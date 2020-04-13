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13 Nisan 2020, Pazartesi
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'nun transferine Gattuso engeli!

Hakan Çalhanoğlu'nun transferine Gattuso engeli!

'nın köklü kulüplerinden Milan'da forma giyen milli oyuncu için haberleri sürüyor. İtalya'nın önde gelen gazetelerinden dello Sport'un haberine göre Çalhanoğlu bir Bundesliga ekibi ile anlaştı ancak transfer direkten döndü. İşte detaylar...

Serie A takımlarından Milan forması giyen için İtalya'dan yeni açıklamalar geldi.

dello Sport'un haberine göre Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon Bundesliga ekibi Leipzig ile anlaştı. İki takım yöneticileri de el sıkıştı ve Milan, 'satıldı' raporu verdi.

GATTUSO ENGELİ
Ancak imza aşamasına gelindiğinde Milan'ın o dönemki teknik direktörü Gennaro Gattuso, Milli futbolcunun ayrılığını kabul etmedi ve Çalhanoğlu, İtalya'da kaldı.

Geçen sezon devre arasında Hakan'ın Leipzig'e gitmesine engel olan Gattuso ise sezonun ilerleyen kısmında İtalyan ekibi ile yollarını ayırmıştı... Milli futbolcunun ismi sezon başında ile de anılıyordu.

  1. 13.04.2020
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