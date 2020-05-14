Pastore'den transfer itirafı! "4 yıllık teklif..."
Son dönemlerde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Arjantinli futbolcu Javier Pastore, geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Roma ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Pastore, aldığı teklifi de söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Arjantinli futbolcu Javier Pastore, geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a konuşan 30 yaşındaki deneyimli isim, "Roma ile kalan 3 yılımı tamamladıktan sonra Arjantin'e dönmek ve Talleres'e gitmek istiyorum. Kendimi Arjantin'de o takımdan başka bir yerde oynarken hayal edemiyorum" dedi.
Çin'den teklif aldığını da itiraf eden ve adı Türkiye'den büyük kulüplerle anılan başarılı oyuncu, "4 yıllık sözleşme teklif ettiler ancak ben ilgilenmedim. Rekabeti seviyorum ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Güzel teklifler geliyor ancak şu an Çin'e gitmeye hiç niyetim yok" diyerek Uzakdoğu defterini kapatmış oldu.
Roma'ya transfer olduğu 2018 yazından beri yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma şans bulamayan tecrübeli oyuncu toplamda, çıktığı 32 maçta 4 gol ve 2 asiste imzasını attı.
- 14.05.2020
- Güncelleme: 14.05.2020 16:25
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Pastore'den transfer itirafı! "4 yıllık teklif..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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