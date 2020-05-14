Pastore'den transfer itirafı! "4 yıllık teklif..." - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
14 Mayıs 2020, Perşembe
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Pastore'den itirafı! "4 yıllık teklif..."

Pastore'den transfer itirafı! "4 yıllık teklif..."

Son dönemlerde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Arjantinli futbolcu , geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Roma ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Pastore, aldığı teklifi de söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Arjantinli futbolcu , geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a konuşan 30 yaşındaki deneyimli isim, "Roma ile kalan 3 yılımı tamamladıktan sonra Arjantin'e dönmek ve Talleres'e gitmek istiyorum. Kendimi Arjantin'de o takımdan başka bir yerde oynarken hayal edemiyorum" dedi.

'den teklif aldığını da itiraf eden ve adı 'den büyük kulüplerle anılan başarılı oyuncu, "4 yıllık sözleşme teklif ettiler ancak ben ilgilenmedim. Rekabeti seviyorum ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Güzel teklifler geliyor ancak şu an Çin'e gitmeye hiç niyetim yok" diyerek Uzakdoğu defterini kapatmış oldu.

Roma'ya transfer olduğu 2018 yazından beri yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma şans bulamayan tecrübeli oyuncu toplamda, çıktığı 32 maçta 4 gol ve 2 asiste imzasını attı.

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  1. 14.05.2020
  2. Güncelleme: 14.05.2020 16:25
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