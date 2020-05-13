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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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"Pastore transferi imkansız değil"

"Pastore transferi imkansız değil"

Arjantinli yıldızın temsilcisi Fatil İlek, “Kendisiyle konuştum. Türkiye’ye transferine olumsuz bakmıyor” dedi.

Geçtiğimiz sezonlarda üç büyüklerin ilgilendiği iddia edilen Javier Pastore için dün temsilcisinden flaş açıklamalar geldi. 30 yaşındaki Arjantinli orta sahanın Türkiye haklarının kendisinde bulunduğunu söyleyen Fatih İlek, "Bu tarz oyuncuların transferine imkansız gözüyle bakılıyor ama imkansız değil. ile oynadıkları maçtan sonra Pastore ile konuştum, 'Türkiye neden olmasın' dedi. İnşallah böyle bir yıldızı Türkiye'ye kazandırırız. geçtiğimiz dönemde onu Roma'dan kiralamaya çalışmıştı. Biz görüşmelere tekrar başlayacağız" ifadelerini kullandı. Bu arada en son 26 Ocak'taki Lazio maçında 2 dakika sahada kalan Pastore, öncesinde ise 10 Kasım 2019'da forma giymişti. Kalça kemiğinden sakatlığı bulunan Tangocu'nun sahalara tekrar dönmesinin zor olduğu iddia ediliyor.

  1. 13.5.2020
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