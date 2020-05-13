Muriç’te flaş gelişme
Fenerbahçe, yıldız golcüyle ilgili kararını verdi. Yönetim, İngilizler’in radarındaki Kosovalı oyuncu için 20 milyon euro’nun üzerindeki teklifleri değerlendirecek.
Rize'den 3.5 milyon euro bedelle transfer edilen Vedat Muriç, F.Bahçe'deki performansıyla kısa sürede Avrupa'nın dikkatini çekti. Sarı-lacivertli formayla 25 maçta 15 gol, 5 asistlik performans sergileyen 26 yaşındaki futbolcu, özellikle İngiliz takımlarının radarına girdi. Tottenham, Burnley ve West Ham'ın listesinde olduğu iddia edilen yıldız futbolcu için sarı-lacivertli yönetim de kararını verdi. Vedat için 20 milyon euro'nun üzerindeki teklifleri değerlendirecek olan F.Bahçe, oyuncunun satışına onay verdi. UEFA'nın kriterleri nedeniyle mali anlamda rahat bir nefes almak isteyen sarı-lacivertliler, transfer limitini de aşmadan belirlediği takviyeleri yapmayı hedefliyor. Bu arada Vedat'ın menajeri Haluk Canatar, geçtiğimiz günlerde, "Ara dönemde Burnley'den resmi teklif gelmişti. Yeni sezon öncesi de İngiltere'den teklif geleceğini biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
HEM ATIYOR HEM ATTIRIYOR
Vedat Muriç, yalnızca Fenerbahçe'de değil Kosova Milli Takımı'yla da adından söz ettirdi. Sarı-lacivertli formayla 15 gol, 5 asistlik performans sergileyen yıldız futbolcu, Kosova'nın da EURO 2020 Elemeleri'ndeki 6 maçında 4 gol attı, 2 de asist yaptı.
- 13.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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