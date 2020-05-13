Muriç’te flaş gelişme

Rize'den 3.5 milyon euro bedelle transfer edilen Vedat Muriç, F.Bahçe'deki performansıyla kısa sürede Avrupa'nın dikkatini çekti. Sarı-lacivertli formayla 25 maçta 15 gol, 5 asistlik performans sergileyen 26 yaşındaki futbolcu, özellikle İngiliz takımlarının radarına girdi. Tottenham, Burnley ve West Ham'ın listesinde olduğu iddia edilen yıldız futbolcu için sarı-lacivertli yönetim de kararını verdi. Vedat için 20 milyon euro'nun üzerindeki teklifleri değerlendirecek olan F.Bahçe, oyuncunun satışına onay verdi. UEFA'nın kriterleri nedeniyle mali anlamda rahat bir nefes almak isteyen sarı-lacivertliler, transfer limitini de aşmadan belirlediği takviyeleri yapmayı hedefliyor. Bu arada Vedat'ın menajeri Haluk Canatar, geçtiğimiz günlerde, "Ara dönemde Burnley'den resmi teklif gelmişti. Yeni sezon öncesi de İngiltere'den teklif geleceğini biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.



HEM ATIYOR HEM ATTIRIYOR

Vedat Muriç, yalnızca Fenerbahçe'de değil Kosova Milli Takımı'yla da adından söz ettirdi. Sarı-lacivertli formayla 15 gol, 5 asistlik performans sergileyen yıldız futbolcu, Kosova'nın da EURO 2020 Elemeleri'ndeki 6 maçında 4 gol attı, 2 de asist yaptı.