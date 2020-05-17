Haberler Galeri Erol Bulut canlı yayında Fenerbahçe'yi doğruladı! İşte o sözler...

Erol Bulut canlı yayında Fenerbahçe'yi doğruladı! İşte o sözler...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde teknik adam konusunda Nenad Bjelica, Erol Bulut ve Okan Buruk isimleri ön plana çıkmıştı. Fenerbahçe'nin adayları arasında yer alan Erol Bulut konuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

17 Mayıs 2020 Pazar 01:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





