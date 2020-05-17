Erol Bulut canlı yayında Fenerbahçe'yi doğruladı! İşte o sözler... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Galeri Erol Bulut canlı yayında Fenerbahçe'yi doğruladı! İşte o sözler...

Erol Bulut canlı yayında Fenerbahçe'yi doğruladı! İşte o sözler...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde teknik adam konusunda Nenad Bjelica, Erol Bulut ve Okan Buruk isimleri ön plana çıkmıştı. Fenerbahçe'nin adayları arasında yer alan Erol Bulut konuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...
17 Mayıs 2020 Pazar 01:42
Erol Bulut canlı yayında Fenerbahçe'yi doğruladı! İşte o sözler...

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak? yakın zamanda yanıt bulacak gibi duruyor.

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Erol Bulut canlı yayında Fenerbahçe'yi doğruladı! İşte o sözler...

Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından titiz bir operasyon yürüten sarı-lacivertli kurmaylar listedeki isimlerle temasları sağlamıştı.

Erol Bulut canlı yayında Fenerbahçe'yi doğruladı! İşte o sözler...

Takımın başına kimin geçeceği merakla beklenirken, Nenad Bjelica, Erol Bulut ve Okan Buruk ismi ön plana çıkmıştı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuyla ilgili çarpıcı sözler sarfetmişti.

Erol Bulut canlı yayında Fenerbahçe'yi doğruladı! İşte o sözler...

Divan kurulunda teknik direktör arayışları hakkında bilgi veren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Genç, aç, çok çalışan, disiplinli, Türkiye'yi iyi bilen veya bu coğrafyada çalışması sıkıntı olmayacak, 40-50 yaşları arası, ekonomimize uyacak, takım içinde rekabeti sağlayabilecek, gençleri adapte edebilecek türde bir hoca arıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Erol Bulut canlı yayında Fenerbahçe'yi doğruladı! İşte o sözler...

EROL BULUT'TAN AÇIKLAMA GELDİ!

Fenerbahçe'nin teknik adam adayları arasında bulunan ve şu anda Alanyaspor'un başında olan Erol Bulut, Haldun Domaç'ın youtube hesabında flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Erol Bulut'un o açıklamaları...

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