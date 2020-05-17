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Erol Bulut canlı yayında Fenerbahçe'yi doğruladı! İşte o sözler...
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde teknik adam konusunda Nenad Bjelica, Erol Bulut ve Okan Buruk isimleri ön plana çıkmıştı. Fenerbahçe'nin adayları arasında yer alan Erol Bulut konuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...
17 Mayıs 2020 Pazar 01:42
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Divan kurulunda teknik direktör arayışları hakkında bilgi veren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Genç, aç, çok çalışan, disiplinli, Türkiye'yi iyi bilen veya bu coğrafyada çalışması sıkıntı olmayacak, 40-50 yaşları arası, ekonomimize uyacak, takım içinde rekabeti sağlayabilecek, gençleri adapte edebilecek türde bir hoca arıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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