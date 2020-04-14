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14 Nisan 2020, Salı
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ada yolcusu

Diego Godin ada yolcusu

İnter’den ayrılacak 34’lük stopere ManU, Tottenham ve talip.

Kariyerinin önemli bölümünü Atletico Madrid'de geçiren buradan İnter'e olmuştu. 34 yaşındaki futbolcu sezon sonu itibarıyla 'dan ayrılacak. Bir ada 'ın da gündemine giren Uruguaylı stoper ile 3 İngiliz ekibi yakından ilgileniyor. , Tottenham ve , büyük tecrübeyi renklerine bağlamak için yarışa başladılar. Savunmada yıllardır ciddi sıkıntı çeken Arsenal'in bu transfer yarışında en önde olduğu öğrenildi. Godin de kariyerine Premier Lig tecrübesi katmak istiyor. Godin'in sezon sonu 'ye transferi kesin gibi. Tercihi ise merak konusu.
  1. 14.4.2020
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