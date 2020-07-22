Sampdoria 1-2 Genoa | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Genoa'dan kritik galibiyet!

1-2 | MAÇ SONUCU

Sampdoria 1-2 Genoa | MAÇ SONUCU

A'da , 35. haftada konuk olduğu 'yı mağlup ederek kümede kalma yolunda önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.

A'nın 35. haftasında ile Geno karşı karşıya geldi. Kümede kalma savaşı veren , zorlu deplasmandan 'lik skoral galip ayrılıp öenmli bir zafere imza attı.

Genoa'ya üç puanı getiren golleri Criscito ile Lerager kaydetti. Sampdoria'nın tek sayısı Gabbiadini'den geldi.

Ligde düşme hattının bir basamak üstünde 17. sırada yer alan Genoa, 18. sıradaki Lecce ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu.

  1. 22.07.2020
  2. Güncelleme: 23.07.2020 00:51
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