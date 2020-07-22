İtalya Serie A'da Genoa, 35. haftada konuk olduğu Sampdoria'yı 2-1 mağlup ederek kümede kalma yolunda önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.
İtalya Serie A'nın 35. haftasında Sampdoria ile Geno karşı karşıya geldi. Kümede kalma savaşı veren Genoa, zorlu deplasmandan 2-1'lik skoral galip ayrılıp öenmli bir zafere imza attı.
Genoa'ya üç puanı getiren golleri Criscito ile Lerager kaydetti. Sampdoria'nın tek sayısı Gabbiadini'den geldi.
Ligde düşme hattının bir basamak üstünde 17. sırada yer alan Genoa, 18. sıradaki Lecce ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu.
- 22.07.2020
- Güncelleme: 23.07.2020 00:51
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sampdoria 1-2 Genoa | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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