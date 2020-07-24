İtalya Spor Bakanı Spadafora: Taraftarları eylülden itibaren tribünlerde görebiliriz
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, corona virüsü salgınında durumun iyiye gitmesi halinde eylül ayından itibaren tribünlere taraftarların alınabileceğini söyledi.
İtalya futbolunda seyircili maçlara geçiş için yol haritası belirlendi. İtalya Sağlık Bakanı Vincenzo Spadafora, corona virüsünde durumun iyiye gitmesi halinde eylül ayında seyircili maçların başlayabileceğini belirtti.
Rai radyosunda bir programa katılan Bakan Spadafora, "Epidemiyolojik eğrinin gidişatı bize izin verirse, eylülden itibaren statlarda seyircileri görebiliriz. Ancak bu tabii ki, önceki dönemde olduğu gibi statların tamamen dolması anlamına gelmiyor. Bu, şu an üstünde çalışılan bir dizi önlemlere uyarak olabilir." diye konuştu.
Covid-19 salgını nedeniyle mart ayında maçların durdurulduğu Serie A, 20 Haziran'da kaldığı yerden yeniden başlamıştı.
İtalya Serie A Lig Birliği de ay başında bu sezon kalan son hafta maçlarının seyircili oynanması için federasyon ve hükümet nezdinde girişimlerde bulunmuş ancak bir sonuç çıkmamıştı.
Covid-19 pandemisinden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da 35 bini aşkın kişi salgında hayatını kaybetmişti.
- 24.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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