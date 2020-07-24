İtalya Spor Bakanı Spadafora: Taraftarları eylülden itibaren tribünlerde görebiliriz - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2020, Cuma
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Spadafora: Taraftarları eylülden itibaren tribünlerde görebiliriz

İtalya Spor Bakanı Spadafora: Taraftarları eylülden itibaren tribünlerde görebiliriz

Gençlik ve Spor , corona virüsü salgınında durumun iyiye gitmesi halinde eylül ayından itibaren tribünlere taraftarların alınabileceğini söyledi.

futbolunda seyircili maçlara geçiş için yol haritası belirlendi. İtalya Sağlık , corona virüsünde durumun iyiye gitmesi halinde eylül ayında seyircili maçların başlayabileceğini belirtti.

Rai radyosunda bir programa katılan Bakan Spadafora, "Epidemiyolojik eğrinin gidişatı bize izin verirse, eylülden itibaren statlarda seyircileri görebiliriz. Ancak bu tabii ki, önceki dönemde olduğu gibi statların tamamen dolması anlamına gelmiyor. Bu, şu an üstünde çalışılan bir dizi önlemlere uyarak olabilir." diye konuştu.

Covid-19 salgını nedeniyle mart ayında maçların durdurulduğu Serie A, 20 Haziran'da kaldığı yerden yeniden başlamıştı.

İtalya Serie A Lig Birliği de ay başında bu sezon kalan son hafta maçlarının seyircili oynanması için federasyon ve hükümet nezdinde girişimlerde bulunmuş ancak bir sonuç çıkmamıştı.

Covid-19 pandemisinden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da 35 bini aşkın kişi salgında hayatını kaybetmişti.

  1. 24.07.2020
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