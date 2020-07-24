Hakan Çalhanoğlu transfer iddiaları sonrası açıklama yaptı!
Milan formasıyla son dönemlerde dikkat çeken bir performansa imza atan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında, Almanya'ya dönmek istediği yönünde bir iddia ortaya atıldı. Milli yıldız, İtalya'da gündem olan haberler sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Milan'ın pandemi sonrası oynadığı 9 lig maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik almasında attığı 4 gol ve yaptığı 7 asistle büyük rol oynayan milli oyuncunun performansı ile geleceği, La Gazzetta dello Sport tarafından mercek altına alındı.
Gazetedeki yazıda, 26 yaşındaki Türk oyuncunun kısa sürede gösterdiği performansla hem yerini doldurduğuna hem de değerini yükselttiğine değinildi. Milli futbolcunun değerinin 15 milyon avrodan 25 milyon avroya çıktığı ifade edildi.
Hakan Çalhanoğlu'nun performansının yükselmesinde, teknik direktör Stefano Pioli'nin oynattığı sistemde kendisine daha merkezi bir rol vermesi ve onu kadronun değişmezi olarak görmesinin etkili olduğu, İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic'le olan dostluğunun da kendisini iyi hissetmesini sağladığı vurgulandı.
ALMANYA'DAN İKİ KULÜP İSTİYOR
2017'de kırmızı-siyahlı takıma transfer olan ve 2021'de sözleşmesi sona erecek milli futbolcuyu Milan'ın kadroda tutup tutamayacağının ise merak edildiği dile getirildi. Devre arasında sezon sonu satış listesine konulacak isimler arasında gösterilen milli futbolcunun, son dönemdeki performansının ardından sözleşme yenilemeye yanaşmadığı ileri sürüldü. Hakan'ın Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin veya Leipzig'e gidebileceği iddia edildi.
HAKAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Milli futbolcu, İtalyan basınında çıkan ve bir anda gündem olan bu iddialar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaparak, haberlerin gerçeği yansıtmadığını yazdı. Hakan Çalhanoğlu, Milan'da bu sezon Serie A'da 32, İtalya Kupası'nda ise 3 maça çıkarken, toplam 9 gol atıp, 8 asist yaptı.
- 24.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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