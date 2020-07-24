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24 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Futbol İtalyanlardan flaş iddia! Hakan Çalhanoğlu'ndan açıklama geldi

iddiaları sonrası açıklama yaptı!

Hakan Çalhanoğlu transfer iddiaları sonrası açıklama yaptı!

Milan formasıyla son dönemlerde dikkat çeken bir performansa imza atan milli futbolcu hakkında, 'ya dönmek istediği yönünde bir iddia ortaya atıldı. Milli yıldız, 'da gündem olan haberler sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Milan'ın pandemi sonrası oynadığı 9 lig maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik almasında attığı 4 gol ve yaptığı 7 asistle büyük rol oynayan milli oyuncunun performansı ile geleceği, La Gazzetta dello Sport tarafından mercek altına alındı.

Gazetedeki yazıda, 26 yaşındaki Türk oyuncunun kısa sürede gösterdiği performansla hem yerini doldurduğuna hem de değerini yükselttiğine değinildi. Milli futbolcunun değerinin 15 milyon avrodan 25 milyon avroya çıktığı ifade edildi.

'nun performansının yükselmesinde, teknik direktör Stefano Pioli'nin oynattığı sistemde kendisine daha merkezi bir rol vermesi ve onu kadronun değişmezi olarak görmesinin etkili olduğu, İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic'le olan dostluğunun da kendisini iyi hissetmesini sağladığı vurgulandı.

ALMANYA'DAN İKİ KULÜP İSTİYOR

2017'de kırmızı-siyahlı takıma olan ve 2021'de sözleşmesi sona erecek milli futbolcuyu Milan'ın kadroda tutup tutamayacağının ise merak edildiği dile getirildi. Devre arasında sezon sonu satış listesine konulacak isimler arasında gösterilen milli futbolcunun, son dönemdeki performansının ardından sözleşme yenilemeye yanaşmadığı ileri sürüldü. Hakan'ın Bundesliga ekiplerinden veya Leipzig'e gidebileceği iddia edildi.

HAKAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Milli futbolcu, İtalyan basınında çıkan ve bir anda gündem olan bu iddialar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaparak, haberlerin gerçeği yansıtmadığını yazdı. Hakan Çalhanoğlu, Milan'da bu sezon Serie A'da 32, Kupası'nda ise 3 maça çıkarken, toplam 9 gol atıp, 8 asist yaptı.


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  1. 24.07.2020
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