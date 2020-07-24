İskoçya ekibi St. Mirren'de 7 kişide corona virüsüne rastlandı!
İskoçya Ligi takımlarından St.Mirren'de corona virüsü şoku yaşanıyor. Kulüp yaptığı açıklama ile 7 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
İskoçya 1. Futbol Ligi (İskoçya Premiership) ekiplerinden St. Mirren'de 7 kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
İskoçya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kontrol amaçlı yapılan testlerin ardından St. Mirren Kulübünde 7 kişide yeni tip corona virüsü (Covid-19) rastlandığı ve hükümet tarafından belirlenen karantina protokollerinin uygulandığı belirtildi.
St. Mirren ile St. Johnstone takımları arasında yarın yapılması planlanan hazırlık karşılaşmasının iptal edildiği, kontrol amacıyla İskoçya Premiership kulüplerine haftada iki kez test yapılacağı ifade edildi.
Covid-19 salgını nedeniyle maçlara devam edilmeyerek Celtic'in şampiyon ilan edildiği İskoçya 1. Futbol Ligi'nde yeni sezonun 1 Ağustos'ta başlaması planlanıyor.
- 24.07.2020
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İskoçya ekibi St. Mirren'de 7 kişide corona virüsüne rastlandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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