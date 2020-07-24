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24 Temmuz 2020, Cuma
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formadan para basıyor!

İngiltere formadan para basıyor!

 'ın sponsorluk gelirleri araştırmasına göre, takımları, 833 milyon euroluk geliriyle zirvede yer alıyor. 436 milyon euro ile , 289 milyon euro ile takip ediyor. 52 milyon euro'luk forma geliriyle rakiplerinden geride kalmış görünüyor.

'ın sponsorluk gelirleri araştırmasına göre, takımları, 833 milyon euroluk geliriyle zirvede yer alıyor. 436 milyon euro ile , 289 milyon euro ile takip ediyor. 52 milyon euro'luk forma geliriyle rakiplerinden geride kalmış görünüyor.

  1. 24.7.2020
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