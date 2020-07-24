İngiltere formadan para basıyor!

KPMG Football Benchmark'ın sponsorluk gelirleri araştırmasına göre, Premier Lig takımları, 833 milyon euroluk geliriyle zirvede yer alıyor. 436 milyon euro ile İspanya, 289 milyon euro ile Almanya takip ediyor. Süper Lig 52 milyon euro'luk forma geliriyle rakiplerinden geride kalmış görünüyor.